Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

У Латвии и Греции есть тесная связь: Силиня встретилась с Мицотакисом

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Латвия и Греция являются тесными союзниками в Европейском союзе и НАТО, подчеркнула сегодня в Афинах на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

В Государственной канцелярии агентству ЛЕТА сообщили, что в четверг Силиня находилась с рабочим визитом в столице Греции, где встретилась с Мицотакисом, чтобы обсудить возможности укрепления двустороннего сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Во время встречи стороны подтвердили общую позицию по вопросам повышения безопасности Европы, усиления внешних границ и неизменной поддержки Украины.

Во второй половине четверга и в пятницу Силиня примет участие в неформальном заседании Европейского совета на Кипре, созванном председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Главные новости

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО
Важно

Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО
Важно

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Читать
Загрузка

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Читать

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Читать

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Читать

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

Читать