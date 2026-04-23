У Латвии и Греции есть тесная связь: Силиня встретилась с Мицотакисом

В Государственной канцелярии агентству ЛЕТА сообщили, что в четверг Силиня находилась с рабочим визитом в столице Греции, где встретилась с Мицотакисом, чтобы обсудить возможности укрепления двустороннего сотрудничества и вопросы региональной безопасности.
Во время встречи стороны подтвердили общую позицию по вопросам повышения безопасности Европы, усиления внешних границ и неизменной поддержки Украины.
Во второй половине четверга и в пятницу Силиня примет участие в неформальном заседании Европейского совета на Кипре, созванном председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Tikšanās ar @kmitsotakis apliecināja kopīgu redzējumu par drošāku Eiropu, stiprākām ārējām robežām un nelokāmu atbalstu Ukrainai.— Evika Siliņa (@EvikaSilina) April 23, 2026
Latvija un Grieķija ir cieši sabiedrotie Eiropas Savienībā un NATO. pic.twitter.com/aIQwGVx2zN