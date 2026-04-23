Под голубым флагом нельзя: в Саулкрасты тоже определились, на какие пляжи можно с собаками

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 17:38

Фото Wikimedia

В муниципалитете Саулкрасты определены места, где разрешено оставлять собак без поводка, в соответствии с поправками к обязательным муниципальным правилам содержания домашних (внутридомных) животных.

При условии постоянного и полного контроля со стороны владельца собаки, с 30 августа по 1 мая собак можно отпускать без поводка во внутренних общественных водоемах, за пределами зон для купания. Собак также можно отпускать без поводка в прибрежной зоне защиты дюн муниципалитета, за исключением мест, где это запрещено, в лесных массивах и за пределами населенных пунктов.

Учитывая, что зона для купания «Центр» в Саулкрасты получила статус «Голубой флаг», выгул собак в этой зоне запрещен. На пляже установлены специальные знаки, указывающие на запрет. Требования «Голубого флага» предполагают ограничение присутствия животных в местах, где обеспечиваются высокие стандарты гигиены и безопасности. В то же время, за пределами официально обозначенной зоны для купания, которая занимает лишь небольшую часть, или 5% от общей площади пляжа на побережье Саулкрасты, на пляже разрешено находиться с собаками при условии, что собака находится на поводке.

Муниципалитет подчеркивает, что владелец собаки обязан заботиться не только о благополучии своего питомца, но и об окружающей безопасности, спокойствии и чистоте в общественных местах. Особенно важно проявлять осторожность в местах, где находятся дети или проводятся общественные мероприятия, а также всегда следить за уборкой собачьих экскрементов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

