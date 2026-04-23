Под голубым флагом нельзя: в Саулкрасты тоже определились, на какие пляжи можно с собаками

При условии постоянного и полного контроля со стороны владельца собаки, с 30 августа по 1 мая собак можно отпускать без поводка во внутренних общественных водоемах, за пределами зон для купания. Собак также можно отпускать без поводка в прибрежной зоне защиты дюн муниципалитета, за исключением мест, где это запрещено, в лесных массивах и за пределами населенных пунктов.

Учитывая, что зона для купания «Центр» в Саулкрасты получила статус «Голубой флаг», выгул собак в этой зоне запрещен. На пляже установлены специальные знаки, указывающие на запрет. Требования «Голубого флага» предполагают ограничение присутствия животных в местах, где обеспечиваются высокие стандарты гигиены и безопасности. В то же время, за пределами официально обозначенной зоны для купания, которая занимает лишь небольшую часть, или 5% от общей площади пляжа на побережье Саулкрасты, на пляже разрешено находиться с собаками при условии, что собака находится на поводке.

Муниципалитет подчеркивает, что владелец собаки обязан заботиться не только о благополучии своего питомца, но и об окружающей безопасности, спокойствии и чистоте в общественных местах. Особенно важно проявлять осторожность в местах, где находятся дети или проводятся общественные мероприятия, а также всегда следить за уборкой собачьих экскрементов.