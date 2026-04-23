Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

«Михаил Пиотровский — многолетний директор Государственного Эрмитажа и близкий соратник Владимира Путина — активно поддерживал и оправдывал агрессивную войну России против Украины», — говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Юнусов, как следует из документа, «поддержал незаконную аннексию Крыма Россией и выступил на пропагандистском митинге „За мир без нацизма! За Россию! За президента“, который состоялся 18 марта 2022 года на стадионе „Лужники“».

«После незаконной аннексии он участвовал в нескольких мероприятиях в Крыму, таких как концерт в Симферополе, посвященный „пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией“», — заявили власти ЕС.

Среди юридических лиц, попавших под санкции, — страховая компания «Согласие», нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», ряд российских НПЗ, золотодобывающая компания «Мангазея Майнинг», Московский физико-технический институт (МФТИ), а также Белорусская нефтяная компания.