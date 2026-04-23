ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Новое исследование показало: у людей младше 50 лет, которые не курят, но при этом питаются особенно «правильно», риск рака лёгких может быть выше, чем ожидалось.
Речь не о фастфуде — наоборот. В группе пациентов с диагнозом оказались те, кто ел больше овощей, фруктов и цельнозерновых, чем средний человек.
Цифры выглядят неожиданно. Индекс качества питания у них — около 65 баллов, тогда как средний показатель — 57. В рационе — примерно 4,3 порции овощей и бобовых в день против 3,6 в среднем, и 3,9 порции цельнозерновых против 2,6.
При этом большинство из них никогда не курили.
Учёные предполагают, что возможная причина — не сами продукты, а то, что на них остаётся. Речь идёт о пестицидах, которые используются в сельском хозяйстве.
Косвенные данные уже есть: у людей, регулярно работающих с пестицидами, чаще фиксируют рак лёгких. Но в данном исследовании уровень этих веществ напрямую не измеряли — только оценивали косвенно.
Есть и ещё одна деталь. Среди молодых некурящих пациентов женщины сталкиваются с таким диагнозом чаще мужчин — и при этом, как правило, придерживаются более «здорового» рациона.
Учёные подчёркивают: выводы предварительные и требуют дополнительной проверки.
Но сам вопрос уже прозвучал.
И выглядит он довольно неожиданно.