ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Новое исследование показало: у людей младше 50 лет, которые не курят, но при этом питаются особенно «правильно», риск рака лёгких может быть выше, чем ожидалось.

Речь не о фастфуде — наоборот. В группе пациентов с диагнозом оказались те, кто ел больше овощей, фруктов и цельнозерновых, чем средний человек.

Цифры выглядят неожиданно. Индекс качества питания у них — около 65 баллов, тогда как средний показатель — 57. В рационе — примерно 4,3 порции овощей и бобовых в день против 3,6 в среднем, и 3,9 порции цельнозерновых против 2,6.

При этом большинство из них никогда не курили.

Учёные предполагают, что возможная причина — не сами продукты, а то, что на них остаётся. Речь идёт о пестицидах, которые используются в сельском хозяйстве.

Косвенные данные уже есть: у людей, регулярно работающих с пестицидами, чаще фиксируют рак лёгких. Но в данном исследовании уровень этих веществ напрямую не измеряли — только оценивали косвенно.

Есть и ещё одна деталь. Среди молодых некурящих пациентов женщины сталкиваются с таким диагнозом чаще мужчин — и при этом, как правило, придерживаются более «здорового» рациона.

Учёные подчёркивают: выводы предварительные и требуют дополнительной проверки.

Но сам вопрос уже прозвучал.

И выглядит он довольно неожиданно.

Исчезла со двора: в Курземе нашлась пропавшая семилетняя девочка

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую семилетнюю Меланию Уселе. К счастью, ребенка очень быстро нашли.

Загрузка

Российская разведка подключилась к тысячам роутеров TP-Link: в том числе в Латвии

Федеральное бюро расследований в рамках международного расследования выявило серьёзную уязвимость в роутерах китайского бренда TP‑Link, которой воспользовалась российская военная разведка ГРУ. В расследовании участвовали и латвийские спецслужбы — несколько скомпрометированных устройств обнаружили и в Латвии, сообщает программа Panorāma телеканала LTV.

«Это уже уровень громких скандалов»: вице-мэр Риги резко раскритиковал цифровые проекты государства

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс в эфире программы «Preses Klubs» на телеканале TV24 резко раскритиковал государственный подход к реализации цифровых проектов, заявив, что происходящее можно сравнить с громкими скандалами прошлого.

В Юрмале выступит Светлана Лобода

5 июля 2026 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки: на сцену Большого зала Дзинтари выйдет LOBODA, одна из самых ярких звезд эстрады!

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Умер Алексей Пиманов

Умер ведущий российского Первого канала Алексей Пиманов, у него «не выдержало сердце», сообщил телеканал 23 апреля. Пиманову было 64 года.

Под голубым флагом нельзя: в Саулкрасты тоже определились, на какие пляжи можно с собаками

В муниципалитете Саулкрасты определены места, где разрешено оставлять собак без поводка, в соответствии с поправками к обязательным муниципальным правилам содержания домашних (внутридомных) животных.

