Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО

На видео видно, что часть металлических пластин, прикрученных к асфальту, отвалилась. И со всеми шурупами валяется на проезжей части.

"В прошлом году мы радовались открытию пешеходного перехода у Панорамного колеса в Риге. Прошел год!", - пишет автор видео.

"Это не «помощь незрячему», а «покалечить незрячего», что бы запнулся и упал. Нет слов …", - пишет в комментариях народ.

Весь проект реконструкции парка в несколько этапов обошелся городу в более 15 млн евро. Разметка для слепых входила в стоимость проекта.