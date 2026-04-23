Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

© LETA 23 апреля, 2026 19:10

Важно 0 комментариев

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Памятник, созданный скульптором Тадом Гутаускасом, был установлен в 2016 году на средства литовского государства в Томской площади памяти жертв политических репрессий.

Министерство иностранных дел Литвы обратило внимание на то, что это не первый случай, когда в России сносят памятники жертвам сталинизма.

«Литва считает это попыткой исказить историческую правду и осквернить память жертв советского тоталитарного режима», — говорится в заявлении министерства.

В ноте содержится требование, чтобы Россия объяснила причины произошедшего и незамедлительно приняла меры по восстановлению памятника.

Вместе с памятником литовским депортированным с площади были убраны также памятники эстонским, калмыцким, латвийским и польским депортированным, а также «Камень скорби», посвященный жертвам большевистского террора.

В связи с этим инцидентом главы посольств Латвии, Эстонии, Литвы и Польши в Москве направили в среду совместное письмо протеста в Министерство иностранных дел России.

В нем говорится, что такие действия следует рассматривать как проявление лицемерия российских властей, и напоминается, что жители стран Балтии и Польши пострадали от двух тоталитарных режимов — нацистского и советского. Дипломаты указали, что необходимо сохранить память о жертвах обоих режимов, чтобы предотвратить повторение преступлений прошлого.

Как уже сообщалось, осуждение произошедшего на этой неделе высказало также Министерство иностранных дел Латвии в адрес уполномоченного по делам России.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это недопустимым и неприемлемым.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Читать

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Читать

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Читать

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

Читать