Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Памятник, созданный скульптором Тадом Гутаускасом, был установлен в 2016 году на средства литовского государства в Томской площади памяти жертв политических репрессий.

Министерство иностранных дел Литвы обратило внимание на то, что это не первый случай, когда в России сносят памятники жертвам сталинизма.

«Литва считает это попыткой исказить историческую правду и осквернить память жертв советского тоталитарного режима», — говорится в заявлении министерства.

В ноте содержится требование, чтобы Россия объяснила причины произошедшего и незамедлительно приняла меры по восстановлению памятника.

Вместе с памятником литовским депортированным с площади были убраны также памятники эстонским, калмыцким, латвийским и польским депортированным, а также «Камень скорби», посвященный жертвам большевистского террора.

В связи с этим инцидентом главы посольств Латвии, Эстонии, Литвы и Польши в Москве направили в среду совместное письмо протеста в Министерство иностранных дел России.

В нем говорится, что такие действия следует рассматривать как проявление лицемерия российских властей, и напоминается, что жители стран Балтии и Польши пострадали от двух тоталитарных режимов — нацистского и советского. Дипломаты указали, что необходимо сохранить память о жертвах обоих режимов, чтобы предотвратить повторение преступлений прошлого.

Как уже сообщалось, осуждение произошедшего на этой неделе высказало также Министерство иностранных дел Латвии в адрес уполномоченного по делам России.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это недопустимым и неприемлемым.