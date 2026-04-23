«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 14:52

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В эфире передачи Kārtības rullis на TV24 он заявил, что Латвия, по его мнению, находится в глубокой стагнации, и обществу нужна серьёзная встряска. Политик подчеркнул: в преддверии осенних выборов в Сейм важно не просто обсуждать происходящее, а вовлекать людей в активное участие.

«Главное, что я хочу сейчас сказать — наше государство находится в такой стагнации, в такой… яме, что это лучший способ встряхнуть всех жителей, зарядить их энергией, потому что все снова будут говорить о политике, все будут обсуждать кандидатов», — заявил Херманис.

По его мнению, в ближайшее время политика станет темой повседневных разговоров — как в семьях, так и в общественных местах. «Политика будет главной темой за всеми столами — в ресторанах, в семьях. Нам нужно встряхнуть и разбудить латышей», — подчеркнул он.

Херманис также позволил себе жёсткие формулировки в адрес оппонентов: «Черт побери, что с вами? Вам не стыдно, что мы на последнем месте?»

Он указал и на положение страны в Европе, отметив её отставание: «В Европе 30 стран, а мы — на последних местах. Все ходят в галстуках и изображают политику. Нам нужно разбудить общество!»

По его словам, без давления со стороны общества и активного участия граждан изменений в политической системе ожидать не приходится.

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

