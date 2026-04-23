«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

В эфире передачи Kārtības rullis на TV24 он заявил, что Латвия, по его мнению, находится в глубокой стагнации, и обществу нужна серьёзная встряска. Политик подчеркнул: в преддверии осенних выборов в Сейм важно не просто обсуждать происходящее, а вовлекать людей в активное участие.

«Главное, что я хочу сейчас сказать — наше государство находится в такой стагнации, в такой… яме, что это лучший способ встряхнуть всех жителей, зарядить их энергией, потому что все снова будут говорить о политике, все будут обсуждать кандидатов», — заявил Херманис.

По его мнению, в ближайшее время политика станет темой повседневных разговоров — как в семьях, так и в общественных местах. «Политика будет главной темой за всеми столами — в ресторанах, в семьях. Нам нужно встряхнуть и разбудить латышей», — подчеркнул он.

Херманис также позволил себе жёсткие формулировки в адрес оппонентов: «Черт побери, что с вами? Вам не стыдно, что мы на последнем месте?»

Он указал и на положение страны в Европе, отметив её отставание: «В Европе 30 стран, а мы — на последних местах. Все ходят в галстуках и изображают политику. Нам нужно разбудить общество!»

По его словам, без давления со стороны общества и активного участия граждан изменений в политической системе ожидать не приходится.