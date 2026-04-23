Охота на владельцев: в Европе драматически выросли случаи похищения владельцев крипты

С начала 2026 года во Франции зафиксировано 41 похищение и нападение, связанное с криптовалютами. Это примерно одно каждые 2,5 дня.
И это уже не киберпреступления.
Речь о так называемых «wrench-атаках» — когда не взламывают кошелёк, а приходят к человеку лично и заставляют перевести деньги.
Франция стала одним из центров этой волны. В 2025 году по миру зафиксировали 72 таких случая — рост на 75% за год, и значительная часть пришлась на Европу.
Что важно — жертв не выбирают случайно.
— анализируют соцсети
— используют утечки данных
— отслеживают образ жизни
И иногда бьют не по владельцу, а по его близким.
Ещё пару лет назад это были единичные истории.
С 2023 по 2025 год — около 40 случаев за три года.
Теперь — столько же за несколько месяцев.
И главный сдвиг здесь не в цифрах, а в типе риска.
Крипта перестала быть «цифровыми деньгами».
Она стала физической целью.
Без банка.
Без отмены перевода.
Без паузы.
И, похоже, теперь главный вопрос — уже не «как защитить кошелёк»