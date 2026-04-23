Охота на владельцев: в Европе драматически выросли случаи похищения владельцев крипты

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 15:48

Attēls no unsplash.com

Цифры, от которых становится не по себе.

С начала 2026 года во Франции зафиксировано 41 похищение и нападение, связанное с криптовалютами. Это примерно одно каждые 2,5 дня.

И это уже не киберпреступления.

Речь о так называемых «wrench-атаках» — когда не взламывают кошелёк, а приходят к человеку лично и заставляют перевести деньги.

Франция стала одним из центров этой волны. В 2025 году по миру зафиксировали 72 таких случая — рост на 75% за год, и значительная часть пришлась на Европу.

Что важно — жертв не выбирают случайно.

— анализируют соцсети
— используют утечки данных
— отслеживают образ жизни

И иногда бьют не по владельцу, а по его близким.

Ещё пару лет назад это были единичные истории.
С 2023 по 2025 год — около 40 случаев за три года.

Теперь — столько же за несколько месяцев.

И главный сдвиг здесь не в цифрах, а в типе риска.

Крипта перестала быть «цифровыми деньгами».
Она стала физической целью.

Без банка.
Без отмены перевода.
Без паузы.

И, похоже, теперь главный вопрос — уже не «как защитить кошелёк»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

