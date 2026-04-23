Иллюзия автопилота? В роботакси нашли «скрытого водителя»

Новые данные показывают: роботакси Tesla до сих пор не обходятся без людей. Причём не просто «на подстраховке».

Компания подтвердила, что в отдельных ситуациях оператор может взять управление на себя удалённо. Речь идёт о скорости до примерно 16 км/ч — именно в те моменты, когда система «не понимает», что делать дальше.

Такие операторы работают из специальных центров — например, в Остине и Пало-Альто.

И это не единичная практика для отрасли. Компании вроде Waymo, Zoox и Nuro тоже используют команды «удалённой помощи». Но обычно — чтобы подсказать машине, а не управлять ею напрямую.

Разница — в деталях.

Если у одних человек лишь помогает алгоритму принять решение, то в случае Tesla он может фактически вести автомобиль, пусть и на низкой скорости.

На этом фоне возникает главный вопрос: насколько «автономной» можно считать такую поездку.

Эксперты отмечают, что индустрия в целом не спешит раскрывать, как часто требуется вмешательство человека. А именно эта цифра могла бы показать реальный уровень технологии.

Пока же складывается ощущение, что часть поездок проходит на автопилоте —

а часть всё ещё держится на человеческих руках.