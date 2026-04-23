В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 15:27

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

"Это заседание Рижской Думы - не перерыв. На заднем ряду спит заместитель мэра по финансам - "борец за чистоту языка" Ланга. Когда ее спящие фото и видео заполнили ФБ - она тоже отреагировала: "я просто устала слушать эту ужасную Суверенную Власть...". Бедняжка, может ей еще молоко выдавать за вредность?", - отметил в соцсетях депутат от "Суверенной власти "Вячеслав Степаненко.

По соцсетям разлетелись обсуждения, в ходе которых люди стали при помощи ИИ создавать фотожабы и коллажи о том, что же снилось Ланге на рабочем месте.

Например, предположили, что ей снится тот самый "Свердловский рынок":

 

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
В пятницу потеплеет: прогноз погоды

В пятницу в Латвии ожидается более облачная погода, станет на несколько градусов теплее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

Читать

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Читать

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Читать

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Читать

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Читать