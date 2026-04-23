Козловскис призвал укреплять связи с Пакистаном из-за роста нелегальной миграции

По мере эскалации конфликта и проведения наземных операций неизбежно будет происходить перемещение гражданского населения, подобно тому, что случилось во время вторжения России в Украину, и, соответственно, риски нелегальной миграции могут еще больше возрасти, отметил министр.

Козловскис недавно встречался с коллегой из Пакистана, который выразил заинтересованность в сотрудничестве по вопросам борьбы с нелегальной миграцией. В связи с этим министр считает важным поддерживать двусторонние отношения между странами.

По данным властей, с начала этого года на латвийско-белорусской границе было предотвращено 1645 попыток незаконного пересечения.

Правительство также продлило усиленный режим охраны границы на белорусском направлении до 30 июня. Такие меры введены из-за сохраняющегося повышенного потока нелегальных мигрантов. Усиленный контроль действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году латвийские пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы, при этом по гуманитарным причинам въезд был разрешён 31 человеку. В 2024 году было остановлено 5388 человек, а 26 мигрантов приняли по гуманитарным соображениям.