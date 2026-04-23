Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 18:49

Новости Латвии

LETA

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник министра Том Садовскис, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в том числе поддержку Украины. Браже выразила благодарность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине и подчеркнула важность более тесного сотрудничества с Европейским союзом для предотвращения обхода санкций.

В беседе с Байрамовым Браже уделила особое внимание возможностям укрепления экономических связей между двумя странами, включая сотрудничество в торговле, транспорте и логистике, а также в образовании, науке и инновациях. В прошлом году товарооборот между Латвией и Азербайджаном вырос на 24%, при этом основными экспортными товарами Латвии были продукты питания, продукция химической промышленности, фармацевтические товары и животноводческая продукция.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Министр иностранных дел Латвии отметила положительную динамику диалога между странами и выразила надежду на скорое подписание и ратификацию мирного соглашения.

Обсуждая отношения Азербайджана с ЕС, Браже положительно оценила их развитие и подчеркнула, что в ближайшие годы наблюдается значительный потенциал роста, особенно в сфере энергетики и сообщения, включая развитие потенциала Транскаспийского транспортного коридора. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на обе страны. Браже поблагодарила Азербайджан за вклад в снижение напряженности.

В ходе визита министры иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Латвии и Азербайджана по консульским вопросам. Соглашение укрепит обмен информацией и опытом в консульской сфере.

Латвийская делегация посетила в Баку организованный Азербайджаном латвийско-азербайджанский бизнес-форум, который собрал предпринимателей обеих стран с целью поиска новых возможностей для сотрудничества. Форум стал платформой для установления контактов и развития практических совместных проектов, особенно в экспортных и инновационных секторах. Браже встретилась с латвийскими предпринимателями и обсудила возможности расширения сотрудничества между странами.

Встреча состоялась в рамках официального визита президента Латвии Эдгара Ринкевича в Азербайджан.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
Важно

В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами (4)

Важно

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО (1)

Важно

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Читать
Загрузка

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Читать

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Читать

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

Читать