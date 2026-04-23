Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Как сообщил агентству ЛЕТА советник министра Том Садовскис, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в том числе поддержку Украины. Браже выразила благодарность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине и подчеркнула важность более тесного сотрудничества с Европейским союзом для предотвращения обхода санкций.

В беседе с Байрамовым Браже уделила особое внимание возможностям укрепления экономических связей между двумя странами, включая сотрудничество в торговле, транспорте и логистике, а также в образовании, науке и инновациях. В прошлом году товарооборот между Латвией и Азербайджаном вырос на 24%, при этом основными экспортными товарами Латвии были продукты питания, продукция химической промышленности, фармацевтические товары и животноводческая продукция.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Министр иностранных дел Латвии отметила положительную динамику диалога между странами и выразила надежду на скорое подписание и ратификацию мирного соглашения.

Обсуждая отношения Азербайджана с ЕС, Браже положительно оценила их развитие и подчеркнула, что в ближайшие годы наблюдается значительный потенциал роста, особенно в сфере энергетики и сообщения, включая развитие потенциала Транскаспийского транспортного коридора. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на обе страны. Браже поблагодарила Азербайджан за вклад в снижение напряженности.

В ходе визита министры иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Латвии и Азербайджана по консульским вопросам. Соглашение укрепит обмен информацией и опытом в консульской сфере.

Латвийская делегация посетила в Баку организованный Азербайджаном латвийско-азербайджанский бизнес-форум, который собрал предпринимателей обеих стран с целью поиска новых возможностей для сотрудничества. Форум стал платформой для установления контактов и развития практических совместных проектов, особенно в экспортных и инновационных секторах. Браже встретилась с латвийскими предпринимателями и обсудила возможности расширения сотрудничества между странами.

Встреча состоялась в рамках официального визита президента Латвии Эдгара Ринкевича в Азербайджан.