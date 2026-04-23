Топливо упало в цене: кто-нибудь заметил?

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 18:16

LETA

На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива в Латвии снизилась на 2,8%, а средняя цена бензина 95-й марки - на 2,3%, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией.

Согласно опубликованной на этой неделе информации, в Латвии литр бензина 95-й марки в период с 13 по 19 апреля стоил в среднем 1,791 евро. На предыдущей неделе средняя цена составляла 1,833 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,838 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 2,06 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена дизельного топлива достигала 2,12 евро за литр, что стало новым рекордом, а еще неделей ранее - 2,056 евро за литр.

По сравнению с началом года (неделя с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) средняя цена бензина 95-й марки выросла на 18,8%, а дизельного топлива - на 38,3%.

Ранее сообщалось, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на экономику и жителей. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.

Предыдущий рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии ранее был зафиксирован в 2022 году - в период с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина составила 2,104 евро за литр. Рекордная цена дизельного топлива ранее была зафиксирована с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО
В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

