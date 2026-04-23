Топливо упало в цене: кто-нибудь заметил?

Согласно опубликованной на этой неделе информации, в Латвии литр бензина 95-й марки в период с 13 по 19 апреля стоил в среднем 1,791 евро. На предыдущей неделе средняя цена составляла 1,833 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,838 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 2,06 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена дизельного топлива достигала 2,12 евро за литр, что стало новым рекордом, а еще неделей ранее - 2,056 евро за литр.

По сравнению с началом года (неделя с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) средняя цена бензина 95-й марки выросла на 18,8%, а дизельного топлива - на 38,3%.

Ранее сообщалось, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на экономику и жителей. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.

Предыдущий рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии ранее был зафиксирован в 2022 году - в период с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина составила 2,104 евро за литр. Рекордная цена дизельного топлива ранее была зафиксирована с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.