Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) агентству ЛЕТА сообщили, что в 16:19 поступила информация о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Хоспиталю.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь быстро распространяется, поэтому были привлечены дополнительные силы: в общей сложности сейчас на месте работают спасатели с шестью автоцистернами и двумя автолестницами.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka 23.aprīlī plkst. 16.19 VUGD saņēma informāciju, ka Hospitāļu ielā, piecstāvu dzīvojamā mājā, ir izcēlies ugunsgrēks pic.twitter.com/qkHxNVTyXL — LETA Ziņas (@letanewslv) April 23, 2026

Благодаря правильным и оперативным действиям спасателей и принятым на месте решениям распространение огня было быстро ограничено, и он не успел распространиться на конструкции крыши, отметили в службе.

Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

В 17:50 распространение огня было остановлено, однако пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Наблюдения агентства ЛЕТА свидетельствуют о том, что пожар произошел в "Strautnieku rezidence" по адресу Хоспиталю, 39.