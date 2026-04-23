Молодая женщина примерно 22–23 лет выпала из окна квартиры на четвёртом этаже. Удар о брусчатку оказался сильным, она получила тяжёлые травмы. На месте происшествия сотрудники коммунальных служб пытались засыпать песком следы крови.

По словам местных жителей, девушку видели и раньше. Один из очевидцев отметил: «Молодая девушка. У неё, кажется, были проблемы… Я бы дал ей 22–23 года. Она часто ходила в неадекватном состоянии с разными парнями. Я знаю, что она жила наверху».

Другой мужчина добавил: «Я слышал, что молодая девушка выпрыгнула из окна. (DP: Сама?) Насколько знаю — да».

Пока не ясно, был ли это несчастный случай или осознанное решение. Государственная полиция Латвии выясняет обстоятельства. Предварительно признаков преступления или участия других лиц не установлено. Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.