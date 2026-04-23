Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 14:40

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Учёные выяснили — даже если ты много сидишь, ситуацию можно заметно исправить. Причём без спортзала и сложных программ.

В исследовании с участием более 72 тысяч человек обнаружилась простая закономерность: чем больше шагов в день, тем ниже риск смерти и проблем с сердцем.

Максимальный эффект наблюдается примерно на уровне 9–10 тысяч шагов. В этой зоне риск смерти снижается почти на 40%, а сердечно-сосудистых заболеваний — более чем на 20%.

Но самое интересное — польза начинается гораздо раньше. Уже на уровне около 4–4,5 тысячи шагов фиксируется почти половина от этого эффекта.

При этом участники исследования в среднем проводили сидя более 10 часов в день. И даже в этой группе дополнительное движение давало заметный результат.

Учёные подчёркивают: это не «индульгенция» сидячего образа жизни. Но простой вывод звучит неожиданно оптимистично — движение действительно компенсирует часть вреда.

Шаги оказались одним из самых понятных и измеримых показателей активности. И, похоже, одним из самых недооценённых.

Без диет, без абонементов, без сложных схем.

Просто выйти и пройтись.
 
 
 

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Загрузка

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

