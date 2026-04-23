Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Учёные выяснили — даже если ты много сидишь, ситуацию можно заметно исправить. Причём без спортзала и сложных программ.

В исследовании с участием более 72 тысяч человек обнаружилась простая закономерность: чем больше шагов в день, тем ниже риск смерти и проблем с сердцем.

Максимальный эффект наблюдается примерно на уровне 9–10 тысяч шагов. В этой зоне риск смерти снижается почти на 40%, а сердечно-сосудистых заболеваний — более чем на 20%.

Но самое интересное — польза начинается гораздо раньше. Уже на уровне около 4–4,5 тысячи шагов фиксируется почти половина от этого эффекта.

При этом участники исследования в среднем проводили сидя более 10 часов в день. И даже в этой группе дополнительное движение давало заметный результат.

Учёные подчёркивают: это не «индульгенция» сидячего образа жизни. Но простой вывод звучит неожиданно оптимистично — движение действительно компенсирует часть вреда.

Шаги оказались одним из самых понятных и измеримых показателей активности. И, похоже, одним из самых недооценённых.

Без диет, без абонементов, без сложных схем.

Просто выйти и пройтись.





