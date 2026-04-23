В Кулдиге прохожий обнаружил на дороге малыша: его потерял отец

Около 20:00 в полицию поступил вызов на улицу Дзирнаву — мужчина сообщил, что заметил на дороге маленького ребенка без присмотра взрослых. Он отвел малыша на обочину и попытался выяснить, где его дом, однако ребенок смог лишь указать направление, не назвав ни адрес, ни имена родителей.

Мужчина обошел ближайшие дома и попытался найти родителей, но безуспешно, после чего вызвал полицию. Ребенок был напуган и плакал.

Вскоре на место прибыл отец малыша. Он рассказал, что находился на стадионе вместе с несколькими детьми, пока его жена ушла домой. Во время тренировки дети играли рядом, и в какой-то момент мужчина заметил, что двухлетний сын исчез. Он начал поиски, позвонил в экстренные службы и вскоре узнал, что полиция уже нашла ребенка.

Отец признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся. В отношении него начато административное дело за оставление ребенка младше семи лет без присмотра. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 210 евро.

В полиции поблагодарили прохожего за помощь и напомнили родителям о необходимости постоянно следить за маленькими детьми, а также учить их называть свое имя, имена родителей и домашний адрес.