Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

В Кулдиге прохожий обнаружил на дороге малыша: его потерял отец

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 15:58

ЧП и криминал 0 комментариев

Иллюстративное фото

Вечером 21 апреля в Кулдиге на проезжей части заметили маленького ребенка примерно двух лет, который ушел от отца. Прохожий не остался равнодушным, помог малышу и вызвал полицию. В отношении отца начат административный процесс, сообщили в Госполиции.

Около 20:00 в полицию поступил вызов на улицу Дзирнаву — мужчина сообщил, что заметил на дороге маленького ребенка без присмотра взрослых. Он отвел малыша на обочину и попытался выяснить, где его дом, однако ребенок смог лишь указать направление, не назвав ни адрес, ни имена родителей.

Мужчина обошел ближайшие дома и попытался найти родителей, но безуспешно, после чего вызвал полицию. Ребенок был напуган и плакал.

Вскоре на место прибыл отец малыша. Он рассказал, что находился на стадионе вместе с несколькими детьми, пока его жена ушла домой. Во время тренировки дети играли рядом, и в какой-то момент мужчина заметил, что двухлетний сын исчез. Он начал поиски, позвонил в экстренные службы и вскоре узнал, что полиция уже нашла ребенка.

Отец признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся. В отношении него начато административное дело за оставление ребенка младше семи лет без присмотра. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 210 евро.

В полиции поблагодарили прохожего за помощь и напомнили родителям о необходимости постоянно следить за маленькими детьми, а также учить их называть свое имя, имена родителей и домашний адрес.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО
Важно

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО
Важно

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО (1)

Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО
Важно

Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Читать
Загрузка

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Читать

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Читать

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Читать

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

Читать