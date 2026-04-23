Восхвалял Россию при полиции: ещё одно дело передано прокуратуре

Вечером 29 апреля 2024 года на бульваре Аспазияс мужчина 1968 года рождения в присутствии сотрудников муниципальной полиции публично восхвалял и оправдывал действия России после вторжения на Украину. Мужчина угрожал вводом российских войск на территорию Латвии, а также угрожал применением насилия против жителей Латвии и использовал нецензурную лексику.

Сотрудники полиции передали мужчину в Государственную полицию.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, условно-досрочным освобождением, общественными работами или штрафом.

30 марта уголовное дело было передано в Восточную прокуратуру Риги для возбуждения уголовного дела.