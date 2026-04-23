Мяу на частоте: пилоты попали под проверку из-за «переговоров» в стиле зоопарка

В США начали проверку после того, как пилоты начали… мяукать и лаять друг другу прямо в эфире. Причём не где-нибудь, а на частоте диспетчеров.

Инцидент произошёл в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. По записи, один пилот издаёт «мяу», второй отвечает тем же. Когда диспетчер вмешивается и просит прекратить, в ответ звучит ещё больше «животных» звуков.

Сначала это выглядит как шутка. Но есть нюанс.

Радиообмен с диспетчерами — это не чат и не внутренняя связь. Это канал, где каждая секунда и каждое слово имеют значение. Именно поэтому в авиации строго ограничены любые «лишние разговоры», особенно на высотах ниже 10 тысяч футов.

Именно этот момент стал ключевым.

Федеральное авиационное управление США (FAA) подтвердило: по факту записи проводится проверка. Сами пилоты пока не названы.

Формально речь не о серьёзном нарушении безопасности.

Но сам факт, что подобное происходит в эфире, уже вызывает вопросы.

Потому что в небе, где всё строится на точности и дисциплине,

даже «мяу» может прозвучать не вовремя.

