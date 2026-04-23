Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Мяу на частоте: пилоты попали под проверку из-за «переговоров» в стиле зоопарка

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 17:16

Редкий случай, когда запись переговоров звучит скорее как мем, чем как авиация.

В США начали проверку после того, как пилоты начали… мяукать и лаять друг другу прямо в эфире. Причём не где-нибудь, а на частоте диспетчеров.

Инцидент произошёл в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. По записи, один пилот издаёт «мяу», второй отвечает тем же. Когда диспетчер вмешивается и просит прекратить, в ответ звучит ещё больше «животных» звуков.

Сначала это выглядит как шутка. Но есть нюанс.

Радиообмен с диспетчерами — это не чат и не внутренняя связь. Это канал, где каждая секунда и каждое слово имеют значение. Именно поэтому в авиации строго ограничены любые «лишние разговоры», особенно на высотах ниже 10 тысяч футов.

Именно этот момент стал ключевым.

Федеральное авиационное управление США (FAA) подтвердило: по факту записи проводится проверка. Сами пилоты пока не названы.

Формально речь не о серьёзном нарушении безопасности.

Но сам факт, что подобное происходит в эфире, уже вызывает вопросы.

Потому что в небе, где всё строится на точности и дисциплине,
даже «мяу» может прозвучать не вовремя.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
Важно

В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами (4)

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО
Важно

Протеин побежал! Народ шокирован видео из LIdl. ВИДЕО (1)

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
Важно

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Загрузка

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Важно 19:10

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Новости Латвии 18:49

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

