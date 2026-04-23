Кто еще ведет дела с Россией и Белоруссией? Сейм дает добро на создание списков

В аннотации к законопроекту отмечается, что на фоне продолжающейся войны РФ против Украины при поддержке Белоруссии важно ограничить поток товаров и финансовых средств в Россию. Списки экспортеров и импортеров будет публиковать Центральное статистическое управление (ЦСУ)

В первом чтении поправки поддержали 70 депутатов, 13 проголосовали против, один воздержался. Против выступила фракция «Латвия на первом месте», а также часть внефракционных депутатов. Воздержался депутат Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Юрис Яковинс. Еще несколько депутатов не голосовали — в том числе входящие в коалицию депутаты ЗСК Лига Козловска и Гунар Кутрис.

Представители оппозиции в ходе дебатов заявили, что публикация списков недопустима и может навредить законному бизнесу. В то же время депутаты коалиции и часть оппозиции поддержали инициативу.