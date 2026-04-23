Чт, 23. Апреля
Кто еще ведет дела с Россией и Белоруссией? Сейм дает добро на создание списков

© Lsm.lv 23 апреля, 2026 12:54

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в первом чтении поддержал поправки, предусматривающие публикацию данных о зарегистрированных в Латвии компаниях, которые экспортируют в Россию и Белоруссию или импортируют из этих стран. В парламенте также договорились рассматривать законопроект в срочном порядке. Предусматривается, что будут обнародованы названия компаний и их регистрационные номера.

В аннотации к законопроекту отмечается, что на фоне продолжающейся войны РФ против Украины при поддержке Белоруссии важно ограничить поток товаров и финансовых средств в Россию. Списки экспортеров и импортеров будет публиковать Центральное статистическое управление (ЦСУ)

В первом чтении поправки поддержали 70 депутатов, 13 проголосовали против, один воздержался. Против выступила фракция «Латвия на первом месте», а также часть внефракционных депутатов. Воздержался депутат Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Юрис Яковинс. Еще несколько депутатов не голосовали — в том числе входящие в коалицию депутаты ЗСК Лига Козловска и Гунар Кутрис.

Представители оппозиции в ходе дебатов заявили, что публикация списков недопустима и может навредить законному бизнесу. В то же время депутаты коалиции и часть оппозиции поддержали инициативу.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Загрузка

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

