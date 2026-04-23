Декан Муханад Корхиде подчеркнул, что этот шаг имеет огромное значение для мусульманской общины. «Это знак признания мусульман, поскольку теперь с ними ведется диалог в академическом контексте», — отметил социолог.

В Университете Минстера с 2011 года при факультете филологии действует Центр исламской теологии, который готовит преподавателей религии.

Новый факультет сможет самостоятельно присваивать докторские степени и назначать свои экзаменационные комиссии.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия обеспечила финансирование восьми профессорских должностей, в том числе по истории ислама, этике и философии.

Открытие факультета исламской теологии запланировано на 1 июля, но полноценная академическая жизнь начнется в зимнем семестре 2026/2027 года, когда будут назначены все комиссии.