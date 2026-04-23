Сотрудники Samsung протестуют и грозят забастовкой

Держа в руках плакаты и флаги, работники собрались на территории завода в Пхёнтхэке при усиленном присутствии полиции, скандируя: «Сделайте систему вознаграждения прозрачной и отмените максимальные ограничения на премии!»

По оценкам профсоюза, в акции приняли участие около 40 000 человек, однако полиция официальных данных не приводила.

Акция прошла в тот же день, когда главный конкурент Samsung, компания SK Hynix, отчиталась о лучших квартальных результатах в своей истории - рекордной выручке и операционной прибыли за первые три месяца года, что в компании объяснили бурным ростом мировых инвестиций в дата-центры и инфраструктуру ИИ, подстегнувших спрос на её чипы памяти.

Samsung, которая вместе с SK Hynix выпускает около двух третей всех чипов памяти в мире, в начале месяца прогнозировала, что её операционная прибыль в первом квартале достигнет рекордных 57,2 трлн вон (33 млрд евро).

Профсоюз Samsung, представляющий около 74 000 сотрудников, заявляет, что компания не предлагает адекватного вознаграждения несмотря на высокие финансовые показатели. Профсоюз отклонил предложение руководства выплачивать премии частично в виде акций с ограничениями и требует снять установленные для премий потолки.

Если переговоры с руководством зайдут в тупик, профсоюз грозит 18-дневной забастовкой, которая начнётся 21 мая; по его оценкам, это будет обходиться компании более чем в 1 трлн вон (578 млн евро) в день.

«Мы не прекратим эту борьбу, пока наши справедливые требования не будут выполнены», - заявил через мегафон с установленной на кран платформы один из лидеров профсоюза Чхве Сынхо.

Южнокорейские производители полупроводников получили выгоду от бума искусственного интеллекта, однако война на Ближнем Востоке омрачила перспективы, нарушив поставки ключевых материалов, таких как гелий, жизненно важный для производства чипов, и подталкивая вверх стоимость энергоресурсов.

Однако в ходе телеконференции в четверг финансовый директор SK Hynix У Хён Ким заявил, что компания внимательно следит за развитием конфликта, но не ожидает существенного влияния на производство.