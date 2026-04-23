Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Сотрудники Samsung протестуют и грозят забастовкой

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 13:48

Тысячи сотрудников Samsung Electronics в четверг вышли на акцию протеста на её комплексе по производству микросхем в Южной Корее, требуя повышения премий и грозя забастовкой на фоне рекордной прибыли компании благодаря росту спроса на чипы памяти, вызванному развитием искусственного интеллекта.

Держа в руках плакаты и флаги, работники собрались на территории завода в Пхёнтхэке при усиленном присутствии полиции, скандируя: «Сделайте систему вознаграждения прозрачной и отмените максимальные ограничения на премии!»

По оценкам профсоюза, в акции приняли участие около 40 000 человек, однако полиция официальных данных не приводила.

Акция прошла в тот же день, когда главный конкурент Samsung, компания SK Hynix, отчиталась о лучших квартальных результатах в своей истории - рекордной выручке и операционной прибыли за первые три месяца года, что в компании объяснили бурным ростом мировых инвестиций в дата-центры и инфраструктуру ИИ, подстегнувших спрос на её чипы памяти.

Samsung, которая вместе с SK Hynix выпускает около двух третей всех чипов памяти в мире, в начале месяца прогнозировала, что её операционная прибыль в первом квартале достигнет рекордных 57,2 трлн вон (33 млрд евро).

 Профсоюз Samsung, представляющий около 74 000 сотрудников, заявляет, что компания не предлагает адекватного вознаграждения несмотря на высокие финансовые показатели. Профсоюз отклонил предложение руководства выплачивать премии частично в виде акций с ограничениями и требует снять установленные для премий потолки.

Если переговоры с руководством зайдут в тупик, профсоюз грозит 18-дневной забастовкой, которая начнётся 21 мая; по его оценкам, это будет обходиться компании более чем в 1 трлн вон (578 млн евро) в день.

«Мы не прекратим эту борьбу, пока наши справедливые требования не будут выполнены», - заявил через мегафон с установленной на кран платформы один из лидеров профсоюза Чхве Сынхо.

Южнокорейские производители полупроводников получили выгоду от бума искусственного интеллекта, однако война на Ближнем Востоке омрачила перспективы, нарушив поставки ключевых материалов, таких как гелий, жизненно важный для производства чипов, и подталкивая вверх стоимость энергоресурсов.

Однако в ходе телеконференции в четверг финансовый директор SK Hynix У Хён Ким заявил, что компания внимательно следит за развитием конфликта, но не ожидает существенного влияния на производство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
Важно

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
Важно

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Важно

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Важно 15:27

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Читать
Загрузка

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Важно 15:18

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Новости Латвии 15:15

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Читать

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Важно 14:52

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Читать

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

ЧП и криминал 14:51

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Читать

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Азбука здоровья 14:40

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Читать

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Важно 14:37

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

Читать