Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

© LETA 23 апреля, 2026 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

В министерстве отметили, что разговоры о снижении ставки НДС на топливо в настоящее время больше похожи на политическую риторику, поскольку на практике Латвия не сможет осуществить такой шаг без противоречия с правилами ЕС.

Министерство финансов пояснило, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС, и его применение определяется Директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки НДС на топливо. Это означает, что возможность Латвии таким образом снизить рост цен на топливо не зависит исключительно от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС на всей территории ЕС определяется общими правилами НДС.

Директива по НДС требует от государств-членов применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Сниженные ставки НДС могут применяться только к определенным категориям товаров и услуг, которые четко определены, поясняет Министерство финансов.

В этот список входят, например, продукты питания, лекарства, пассажирские перевозки, книги и, в некоторых случаях, определенные энергетические продукты. Однако топливо для транспортных средств в этот список не входит, а это значит, что у государств-членов нет законных оснований применять сниженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива.

Кроме того, изменения в регламенте ЕС по НДС, принятые в 2022 году, еще больше обозначили направление постепенного сокращения льгот по НДС для более вредных для окружающей среды продуктов. Это означает, что ископаемое топливо не будет получать сниженную ставку НДС в долгосрочной перспективе, поскольку это также противоречило бы целям Европейского зеленого курса.

Министерство финансов отмечает, что Польша и Испания в ответ на резкое повышение цен временно ввели пониженную ставку НДС на топливо, однако Европейская комиссия уже публично заявила, что такие решения не соответствуют действующей Директиве по НДС, поскольку она не предусматривает возможности применения пониженной ставки НДС к поставкам топлива. В связи с этими решениями Европейская комиссия также запросила разъяснения у соответствующих стран.

Ранее сообщалось, что Рокпелнис заявил агентству LETA, что при необходимости возможность снижения ставки НДС на топливо не исключена.

Рокпелнис отметил, что, учитывая тот факт, что практически все нефтепродукты и газ в Латвии импортируются, а не добываются на месте, возможности страны напрямую влиять на глобальные процессы и ценовые тенденции ограничены. Поэтому, по его мнению, важнее объективно оценивать происходящее и анализировать возможные сценарии, в какой степени и как долго может продолжаться рост цен.

«Если такая ситуация возникнет, мы ею воспользуемся», — сказал Рокпелнис, говоря о возможности снижения ставки НДС на топливо.

