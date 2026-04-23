«Хватит нежности»: родителям предлагают чаще говорить детям «нет» — и это уже вызывает скандалы

Эксперты всё чаще говорят: проблема не в школах, а дома. Дети просто слишком редко слышат слово «нет».

Повод для обсуждения серьёзный — только за один учебный год в Великобритании подано более 5 миллионов жалоб на школы. Родители возмущены дисциплиной, а учителя — поведением детей.

По словам специалистов, школы всё чаще вынуждены вводить правила, которые раньше считались базовыми в семье. В итоге получается странный разрыв: дома — максимум свободы, в школе — жёсткие рамки.

Некоторые эксперты считают, что популярный подход «мягкое родительство» зашёл слишком далеко. Постоянное внимание к чувствам ребёнка и избегание конфликтов, по их мнению, приводит к тому, что дети начинают воспринимать себя как центр происходящего.

Появился даже новый тренд с говорящим названием — «Fafo» (в духе «попробуй — узнаешь последствия»). Его суть проста: не объяснять бесконечно, а давать столкнуться с результатом своих действий.

При этом сами сторонники мягкого воспитания возражают: дело не в подходе, а в том, как его понимают. Они утверждают, что границы никуда не исчезали — просто стали мягче и осознаннее.

Но цифры выглядят тревожно. В начальных школах количество отстранений от занятий выросло до уровня, который раньше фиксировался за целый год — всего за один семестр.

Учителя говорят о «поколении без границ». Родители — о слишком строгих школах.

А где именно проходит линия между заботой и вседозволенностью — вопрос, на который пока никто не даёт окончательного ответа.





