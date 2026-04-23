«Хватит нежности»: родителям предлагают чаще говорить детям «нет» — и это уже вызывает скандалы

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 11:21

Ещё недавно «мягкое воспитание» считалось почти золотым стандартом. Спокойствие, разговоры, никакого давления. Но теперь маятник резко качнулся в другую сторону.

Эксперты всё чаще говорят: проблема не в школах, а дома. Дети просто слишком редко слышат слово «нет».

Повод для обсуждения серьёзный — только за один учебный год в Великобритании подано более 5 миллионов жалоб на школы. Родители возмущены дисциплиной, а учителя — поведением детей.

По словам специалистов, школы всё чаще вынуждены вводить правила, которые раньше считались базовыми в семье. В итоге получается странный разрыв: дома — максимум свободы, в школе — жёсткие рамки.

Некоторые эксперты считают, что популярный подход «мягкое родительство» зашёл слишком далеко. Постоянное внимание к чувствам ребёнка и избегание конфликтов, по их мнению, приводит к тому, что дети начинают воспринимать себя как центр происходящего.

Появился даже новый тренд с говорящим названием — «Fafo» (в духе «попробуй — узнаешь последствия»). Его суть проста: не объяснять бесконечно, а давать столкнуться с результатом своих действий.

При этом сами сторонники мягкого воспитания возражают: дело не в подходе, а в том, как его понимают. Они утверждают, что границы никуда не исчезали — просто стали мягче и осознаннее.

Но цифры выглядят тревожно. В начальных школах количество отстранений от занятий выросло до уровня, который раньше фиксировался за целый год — всего за один семестр.

Учителя говорят о «поколении без границ». Родители — о слишком строгих школах.

А где именно проходит линия между заботой и вседозволенностью — вопрос, на который пока никто не даёт окончательного ответа.
 
 
 

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

