Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Под нами лежат «призраки Земли»: учёные нашли следы древних плит на глубине 3000 км

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 12:30

Наука

То, что происходит под нашими ногами, оказалось куда драматичнее, чем считалось.

Учёные впервые собрали глобальную карту глубочайших слоёв Земли — и обнаружили там не просто движение, а следы давно исчезнувших тектонических плит, которые до сих пор влияют на планету.

Речь идёт о глубине почти 3000 километров — прямо над ядром. Именно там, как выяснилось, происходят основные деформации мантии. И почти все они совпадают с зонами, где когда-то «утонули» древние тектонические плиты.

Чтобы увидеть это, исследователи проанализировали более 16 миллионов сейсмических сигналов со всего мира — один из самых масштабных наборов данных в истории геофизики.

Суть открытия — в деталях волн. Когда происходит землетрясение, волны проходят через Землю и меняют скорость в зависимости от структуры вещества. По этим изменениям можно буквально «увидеть» скрытые процессы.

И картина получилась неожиданно цельной: примерно в двух третях исследованных областей зафиксированы следы деформации — и они указывают на влияние этих древних плит.

Учёные предполагают, что плиты не просто лежат на глубине, а продолжают «двигать» вещество вокруг себя, меняя структуру мантии. Давление и температура там настолько экстремальны, что даже минералы могут перестраиваться.

При этом в некоторых зонах сигнал пока не фиксируется — но это не значит, что там ничего не происходит. Просто современные методы ещё не «дотягиваются» до полной картины.

Фактически речь идёт о медленном, почти незаметном процессе, который длится миллионы лет — и при этом продолжает формировать Землю прямо сейчас.

И если раньше это были лишь теории, то теперь у них появилось глобальное подтверждение.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Важно

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
Важно

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
Важно

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Читать
Загрузка

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Новости Латвии 15:15

Новости Латвии 0 комментариев

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Читать

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Читать

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

ЧП и криминал 14:51

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Читать

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Азбука здоровья 14:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Читать

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

Читать