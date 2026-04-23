Под нами лежат «призраки Земли»: учёные нашли следы древних плит на глубине 3000 км

Учёные впервые собрали глобальную карту глубочайших слоёв Земли — и обнаружили там не просто движение, а следы давно исчезнувших тектонических плит, которые до сих пор влияют на планету.

Речь идёт о глубине почти 3000 километров — прямо над ядром. Именно там, как выяснилось, происходят основные деформации мантии. И почти все они совпадают с зонами, где когда-то «утонули» древние тектонические плиты.

Чтобы увидеть это, исследователи проанализировали более 16 миллионов сейсмических сигналов со всего мира — один из самых масштабных наборов данных в истории геофизики.

Суть открытия — в деталях волн. Когда происходит землетрясение, волны проходят через Землю и меняют скорость в зависимости от структуры вещества. По этим изменениям можно буквально «увидеть» скрытые процессы.

И картина получилась неожиданно цельной: примерно в двух третях исследованных областей зафиксированы следы деформации — и они указывают на влияние этих древних плит.

Учёные предполагают, что плиты не просто лежат на глубине, а продолжают «двигать» вещество вокруг себя, меняя структуру мантии. Давление и температура там настолько экстремальны, что даже минералы могут перестраиваться.

При этом в некоторых зонах сигнал пока не фиксируется — но это не значит, что там ничего не происходит. Просто современные методы ещё не «дотягиваются» до полной картины.

Фактически речь идёт о медленном, почти незаметном процессе, который длится миллионы лет — и при этом продолжает формировать Землю прямо сейчас.

И если раньше это были лишь теории, то теперь у них появилось глобальное подтверждение.





