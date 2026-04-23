Супруги зарезали друг друга во время ссоры: трагедия дикая (1)

СтарХит 23 апреля, 2026 09:16

Важно 1 комментариев

В Сети появились страшный подробности кровавого инцидента, который стал причиной смерти актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении.

Трагедия произошла прошлой ночью, когда в одной из квартир в подмосковных Мытищах разгорелся серьезный конфликт между супругами. В ходе ссоры они обменивались нецензурными оскорблениями, а когда обстановка совсем накалилась, оба схватились за кухонные ножи.

Как говорят в окружении пары, причиной трагедии мог стать предстоящий развод. Уже несколько недель Евгения и Владислав конфликтовали и не могли найти общий язык. Судя по всему, супруга решилась сказать актеру театра «ФЭСТ» Бенграфу, что уходит от него. Обиженный муж отреагировал эмоционально — и сначала попытался остановить жену, а после поднял на нее руку.

В итоге 28-летний мужчина нанес 23-летней избраннице ранения в шею и грудь. Криминалисты говорят, что девушка защищалась и в ответ ударила супруга в шею. Полицию и МЧС вызвали соседи, которые слышали все детали потасовки. Они же помогали вскрывать дверь, так как Владислав и Евгения на тот момент уже лежали в крови и не могли добраться до прохода.

Как только МЧС смогли выломать замок, они тут же начали оказывать помощь супругам, но было поздно — от полученных травм оба скончались в своей квартире.

«В ночные часы из квартиры, расположенной в доме по улице Воровского в городе Мытищи, доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами. По приезду сотрудников оперативно-следственной группы, дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже оказалась заперта изнутри. После её вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — рассказали в Следственном комитете.

В Сети появилось видео с места кровавой трагедии. Как можно заметить, по периметру небольшой квартиры разбросаны вещи погибших. Беспорядок царил и в зоне кухни. На камеру удалось запечатлеть, как один из следователей осматривал злополучные ножи, которые, предварительно, в ходе ссоры применили супруги. По факту инцидента местный следком возбудил сразу два уголовных дела об убийстве.

Владислав Бенграф был в труппе театра «ФЭСТ». Согласно социальным сетям, он играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и нескольких других. Его супруга Евгения трудилась в этом же театре, но работала заведующей гримерным цехом.

Что интересно, в блоге молодого человека можно найти трогательные посты, которые он прежде посвящал жене. Так, например, в мае 2025 года отмечал, что благодаря возлюбленной изменился в лучшую сторону.

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Пришло время приоткрыть небольшую занавесу тайны. Все то, что сейчас происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она просто невероятная! Она делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее, а еще за то, что однажды проводил ее до дома», — писал актер в личном блоге.

Отметим, что сейчас решается вопрос с похоронами. По предварительным данным, прощание с актером Бенграфом и его супругой Евгенией пройдет в Москве на следующей неделе. После пару похоронят на одном из кладбищ столицы. Подробности семья сообщит через несколько часов, как будут проведены все следственные действия.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено
В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП (1)

Важно 1 комментариев

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов (1)

Животные 1 комментариев

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим? (1)

Важно 1 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК) (1)

Мир 1 комментариев

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?» (1)

Важно 1 комментариев

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле (1)

Выбор редакции 1 комментариев

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

