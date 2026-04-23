Трагедия произошла прошлой ночью, когда в одной из квартир в подмосковных Мытищах разгорелся серьезный конфликт между супругами. В ходе ссоры они обменивались нецензурными оскорблениями, а когда обстановка совсем накалилась, оба схватились за кухонные ножи.

Как говорят в окружении пары, причиной трагедии мог стать предстоящий развод. Уже несколько недель Евгения и Владислав конфликтовали и не могли найти общий язык. Судя по всему, супруга решилась сказать актеру театра «ФЭСТ» Бенграфу, что уходит от него. Обиженный муж отреагировал эмоционально — и сначала попытался остановить жену, а после поднял на нее руку.

В итоге 28-летний мужчина нанес 23-летней избраннице ранения в шею и грудь. Криминалисты говорят, что девушка защищалась и в ответ ударила супруга в шею. Полицию и МЧС вызвали соседи, которые слышали все детали потасовки. Они же помогали вскрывать дверь, так как Владислав и Евгения на тот момент уже лежали в крови и не могли добраться до прохода.

Как только МЧС смогли выломать замок, они тут же начали оказывать помощь супругам, но было поздно — от полученных травм оба скончались в своей квартире.

«В ночные часы из квартиры, расположенной в доме по улице Воровского в городе Мытищи, доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами. По приезду сотрудников оперативно-следственной группы, дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже оказалась заперта изнутри. После её вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — рассказали в Следственном комитете.

В Сети появилось видео с места кровавой трагедии. Как можно заметить, по периметру небольшой квартиры разбросаны вещи погибших. Беспорядок царил и в зоне кухни. На камеру удалось запечатлеть, как один из следователей осматривал злополучные ножи, которые, предварительно, в ходе ссоры применили супруги. По факту инцидента местный следком возбудил сразу два уголовных дела об убийстве.

Владислав Бенграф был в труппе театра «ФЭСТ». Согласно социальным сетям, он играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и нескольких других. Его супруга Евгения трудилась в этом же театре, но работала заведующей гримерным цехом.

Что интересно, в блоге молодого человека можно найти трогательные посты, которые он прежде посвящал жене. Так, например, в мае 2025 года отмечал, что благодаря возлюбленной изменился в лучшую сторону.

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Пришло время приоткрыть небольшую занавесу тайны. Все то, что сейчас происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она просто невероятная! Она делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее, а еще за то, что однажды проводил ее до дома», — писал актер в личном блоге.

Отметим, что сейчас решается вопрос с похоронами. По предварительным данным, прощание с актером Бенграфом и его супругой Евгенией пройдет в Москве на следующей неделе. После пару похоронят на одном из кладбищ столицы. Подробности семья сообщит через несколько часов, как будут проведены все следственные действия.