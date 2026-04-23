Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 10:26

Животные 0 комментариев

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Учёные заметили: макаки на Гибралтаре всё чаще едят землю. Причина звучит неожиданно — слишком много «человеческой» еды.

По данным исследования Кембриджского университета, обезьяны активно поедают чипсы, мороженое, печенье и сладости, которые приносят туристы. Такой рацион оказался для них слишком тяжёлым — с избытком сахара, соли и калорий.

В результате у животных возникают проблемы с желудком — и тогда они переходят на землю. Это поведение даже имеет научное название — геофагия. Считается, что таким способом организм пытается «сгладить» последствия непривычной пищи.

Наблюдения показали: чем больше контакта с туристами, тем чаще обезьяны едят грязь. Летом — в разгар сезона — это происходит заметно чаще, чем зимой.

В среднем почти пятая часть рациона макак уже состоит из «человеческой еды». При этом официально кормить животных запрещено — но на практике они сами находят и воруют угощения.

Учёные отмечают, что такая привычка — не просто случайность, а уже почти новая «культура поведения», сформированная рядом с людьми.

И, похоже, отдых для одних оборачивается странной диетой для других.

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт (2)

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

