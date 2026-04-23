Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Учёные заметили: макаки на Гибралтаре всё чаще едят землю. Причина звучит неожиданно — слишком много «человеческой» еды.

По данным исследования Кембриджского университета, обезьяны активно поедают чипсы, мороженое, печенье и сладости, которые приносят туристы. Такой рацион оказался для них слишком тяжёлым — с избытком сахара, соли и калорий.

В результате у животных возникают проблемы с желудком — и тогда они переходят на землю. Это поведение даже имеет научное название — геофагия. Считается, что таким способом организм пытается «сгладить» последствия непривычной пищи.

Наблюдения показали: чем больше контакта с туристами, тем чаще обезьяны едят грязь. Летом — в разгар сезона — это происходит заметно чаще, чем зимой.

В среднем почти пятая часть рациона макак уже состоит из «человеческой еды». При этом официально кормить животных запрещено — но на практике они сами находят и воруют угощения.

Учёные отмечают, что такая привычка — не просто случайность, а уже почти новая «культура поведения», сформированная рядом с людьми.

И, похоже, отдых для одних оборачивается странной диетой для других.