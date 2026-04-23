Американцы захватили еще три иранских танкера в Индийском океане

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, Deep Sea последний раз был замечен у побережья Малайзии неделю назад, Sevin — там же месяц назад, Dorena — у побережья южной Индии три дня назад, а Derya — у западного побережья Индии на прошлой неделе. До этого Пентагон сообщил о захвате иранского танкера Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе. Также 19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные атаковали и установили контроль над иранских контейнеровозом Touska в Оманском заливе. Задержания судов происходят на фоне морской блокады Ирана, которую США объявили 13 апреля. За последние десять дней американские военные не дали войти или выйти из иранских портов в общей сложности 29 судам.

США приступили к морской блокаде Ирана из-за блокирования Тегераном судоходства по Ормузскому проливу, через который на мировой рынок поступает до 20% нефти и около 30% сжиженного природного газа. Иран, в свою очередь, заблокировали водный маршрут в ответ на бомбардировки со стороны США и Израиля. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, а затем провели первые прямые переговоры в Пакистане. Однако они закончились без результата.