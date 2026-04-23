Американцы захватили еще три иранских танкера в Индийском океане

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 11:05

Мир

Военно-морские силы (ВМС) США за последние дни перехватили в водах Азии как минимум три нефтяных танкера, следовавших под флагом Ирана, сообщает Reuters. По их словам, речь идет о судах Deep Sea, Sevin и Dorena. Первые два были загружены нефтью частично, а третий — полностью. В общей сложности они перевозили около 4 млн баррелей нефти. Также американские военные могли захватить танкер Derya.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, Deep Sea последний раз был замечен у побережья Малайзии неделю назад, Sevin — там же месяц назад, Dorena — у побережья южной Индии три дня назад, а Derya — у западного побережья Индии на прошлой неделе. До этого Пентагон сообщил о захвате иранского танкера Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе. Также 19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные атаковали и установили контроль над иранских контейнеровозом Touska в Оманском заливе. Задержания судов происходят на фоне морской блокады Ирана, которую США объявили 13 апреля. За последние десять дней американские военные не дали войти или выйти из иранских портов в общей сложности 29 судам.

США приступили к морской блокаде Ирана из-за блокирования Тегераном судоходства по Ормузскому проливу, через который на мировой рынок поступает до 20% нефти и около 30% сжиженного природного газа. Иран, в свою очередь, заблокировали водный маршрут в ответ на бомбардировки со стороны США и Израиля. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, а затем провели первые прямые переговоры в Пакистане. Однако они закончились без результата.

Главные новости

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

