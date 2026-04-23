Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Euronews 23 апреля, 2026 10:16

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

«Быть самой богатой страной в мире - это не просто много производить», говорится в анализе платформы по сравнениию финансовых сервисов HelloSafe.

«Это измеряется тем, насколько это богатство реально отражается в повседневной жизни обычного гражданина. В 2026 году ответ - Норвегия».

По словам авторов, один только показатель ВВП на душу населения искажает сравнение, поскольку предполагает, что национальный продукт равномерно распределяется между всеми жителями.

На примере Ирландии это хорошо видно. ВВП на душу населения в пересчете по паритету покупательной способности составляет около 150 000 долларов, но значительная часть этого показателя обеспечивается транснациональными корпорациями, такими как Apple, Google и Pfizer.

Разрыв между объемом производства и доходами домохозяйств оценивается примерно в 70 000 долларов на человека.

Какие европейские страны будут самыми богатыми к 2030 году?

Учитывая эти ограничения, «Индекс процветания» HelloSafe ранжирует более 50 стран по сводному баллу по стобалльной шкале.

Он опирается на данные МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.

Исходя из этого подхода, вершину рейтинга уверенно занимает Европа: пять самых богатых стран мира находятся именно в этом регионе.

Малые государства вырываются вперед

Норвегия возглавляет таблицу благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу (ВНД - совокупный доход, полученный гражданами и компаниями страны, включая доходы из-за рубежа) и сбалансированной социальной модели.

Ирландия занимает второе место: реальные доходы населения, даже с учетом завышенного ВВП, там все равно остаются высокими. Третье место у Люксембурга, который впервые с момента появления индекса уступил первое место.

Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных индикаторов в мире.

Среди других лидеров - Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.

Сингапур, напротив, демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за более сильного неравенства.

За пределами Европы США занимают 17-е место, что отражает сочетание значительной экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности.

Франция расположилась на 20-й строчке - сразу после Чехии, которая выигрывает за счет одного из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкого уровня относительной бедности.

В нижней части европейского рейтинга такие страны, как Италия, Испания и Эстония, получают более скромные оценки, что связано с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании - и с более высокой относительной бедностью.

За пределами Европы первыми в Африке идут Сейшельские Острова: этому способствует самый высокий на континенте ВВП на душу населения, высокие показатели человеческого развития и относительно сдержанное неравенство. Далее следуют Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке впервые лидирует Уругвай - страна с самым высоким ВНД в регионе, наименьшей бедностью и самым равномерным распределением доходов. За ним идут Чили и Панама.

В Азии первое место занимает Сингапур, за которым следуют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Результаты показывают, что, хотя Европа по-прежнему доминирует в мировых рейтингах процветания, картина сильно меняется, если учитывать неравенство и социальные показатели. Судя по данным, понятие «богатая страна» уже определяется не только объемом производства, но и тем, насколько широко распределяется созданное богатство.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?
Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

