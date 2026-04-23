Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

«Быть самой богатой страной в мире - это не просто много производить», говорится в анализе платформы по сравнениию финансовых сервисов HelloSafe.

«Это измеряется тем, насколько это богатство реально отражается в повседневной жизни обычного гражданина. В 2026 году ответ - Норвегия».

По словам авторов, один только показатель ВВП на душу населения искажает сравнение, поскольку предполагает, что национальный продукт равномерно распределяется между всеми жителями.

На примере Ирландии это хорошо видно. ВВП на душу населения в пересчете по паритету покупательной способности составляет около 150 000 долларов, но значительная часть этого показателя обеспечивается транснациональными корпорациями, такими как Apple, Google и Pfizer.

Разрыв между объемом производства и доходами домохозяйств оценивается примерно в 70 000 долларов на человека.

Учитывая эти ограничения, «Индекс процветания» HelloSafe ранжирует более 50 стран по сводному баллу по стобалльной шкале.

Он опирается на данные МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.

Исходя из этого подхода, вершину рейтинга уверенно занимает Европа: пять самых богатых стран мира находятся именно в этом регионе.

Малые государства вырываются вперед

Норвегия возглавляет таблицу благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу (ВНД - совокупный доход, полученный гражданами и компаниями страны, включая доходы из-за рубежа) и сбалансированной социальной модели.

Ирландия занимает второе место: реальные доходы населения, даже с учетом завышенного ВВП, там все равно остаются высокими. Третье место у Люксембурга, который впервые с момента появления индекса уступил первое место.

Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных индикаторов в мире.

Среди других лидеров - Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.

Сингапур, напротив, демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за более сильного неравенства.

За пределами Европы США занимают 17-е место, что отражает сочетание значительной экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности.

Франция расположилась на 20-й строчке - сразу после Чехии, которая выигрывает за счет одного из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкого уровня относительной бедности.

В нижней части европейского рейтинга такие страны, как Италия, Испания и Эстония, получают более скромные оценки, что связано с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании - и с более высокой относительной бедностью.

За пределами Европы первыми в Африке идут Сейшельские Острова: этому способствует самый высокий на континенте ВВП на душу населения, высокие показатели человеческого развития и относительно сдержанное неравенство. Далее следуют Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке впервые лидирует Уругвай - страна с самым высоким ВНД в регионе, наименьшей бедностью и самым равномерным распределением доходов. За ним идут Чили и Панама.

В Азии первое место занимает Сингапур, за которым следуют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Результаты показывают, что, хотя Европа по-прежнему доминирует в мировых рейтингах процветания, картина сильно меняется, если учитывать неравенство и социальные показатели. Судя по данным, понятие «богатая страна» уже определяется не только объемом производства, но и тем, насколько широко распределяется созданное богатство.