Шок в ванной: камера в геле для душа и годы тайной съёмки

33-летний Жан-Пьер Франсис признал вину по шести эпизодам вуайеризма и получил три с половиной года тюрьмы. Следствие установило: съёмка велась почти десять лет — с 2015 по 2025 год.

Один из случаев раскрылся случайно — женщина обнаружила камеру прямо у себя дома. Устройство было замаскировано так, что не вызывало подозрений - в банке с гелем для душа. После этого полиция изъяла технику и нашла сотни видео и изображений.

По данным следствия, жертвами стали шесть женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Камеры прятались не только в домах, но и на рабочих местах — в предметах, которые ежедневно находятся рядом.

Суд постановил уничтожить все устройства, использованные для съёмки. Кроме того, осуждённому на 10 лет запрещено владеть любыми устройствами с камерой или функцией записи. Он также пожизненно внесён в реестр сексуальных преступников.

Следователи отметили, что в этом деле использовались «обычные технологии», которые превратились в инструмент грубого вторжения в личную жизнь.



