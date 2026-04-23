Ввоз и вывоз лекарств для личного пользования: как по правилам

Если вам назначено длительное медикаментозное лечение, в течение которого предстоит командировка за границу на полтора месяца, вы имеете право взять с собой необходимое количество лекарств для личного пользования, соблюдая условия, указанные в правилах Кабинета министров «Порядок распространения и контроля качества лекарственных средств» (далее – правила).

Право на вывоз, ввоз и получение лекарств по почте

Пункт 106 правил устанавливает, что физическое лицо имеет право (не относится к наркотическим и психотропным лекарствам):

106.1 - для личного пользования ввозить из-за границы (например, в багаже) или получить по почте лекарства, если они находятся в конкретной лекарственной форме в оригинальной упаковке; производитель и страна-производитель должны быть идентифицируемыми на упаковке, и имеется кассовый чек или эквивалентный документ о приобретении данных лекарств;

106.2 - вывозить лекарства для личного пользования или отправлять их по почте в другую страну, если это разрешено законодательством той страны, в которую отправляются лекарства.

Обращаем внимание, что положения правил распространяются на вывоз лекарств из Латвии. Поэтому по вопросу ввоза лекарств и их количества в страну командирования вам необходимо получить официальную информацию от соответствующего органа той страны.

Запрещённые вещества

Согласно пункту 1061 правил, физическому лицу не разрешается ввозить из-за границы для личного пользования и получать по почте наркотические анальгетики, новые психоактивные вещества и активные вещества.

Количество лекарств, ввозимых для личного пользования

При ввозе лекарств в Латвию необходимо соблюдать также дополнительные условия.

Количество лекарств, предназначенных для личного пользования, должно быть эквивалентно:

- 12 месяцам использования, если лекарства ввозятся или получаются по почте из государства Европейской экономической зоны;

- 14 дням использования, если анаболические стероиды, тестостероны, гормоны роста или их аналоги ввозятся из государства Европейской экономической зоны;

- шести месяцам использования, если лекарства ввозятся из третьей страны.

Если количество лекарств по каждому препарату превышает три упаковки лекарств (первичная, вторичная), использование лекарств обосновывается письменным подтверждением лица, что лекарства используются для личных нужд и что лекарства не являются наркотическими анальгетиками, новыми психоактивными веществами, активными веществами, а также анаболическими стероидами, тестостеронами, гормонами роста или их аналогами (если лекарства получены по почте) и что лицо берет на себя ответственность за использование этих лекарств.

Ввоз анаболических стероидов, тестостеронов, гормонов роста или их аналогов обосновывается рецептом или документом, выданным медицинским учреждением.

Если лекарства приобретены дистанционно, на упаковке почтовой отправки должны быть указаны адрес аптеки, номер лицензии, адрес веб-сайта аптеки, учреждение, выдавшее аптечную лицензию, и его адрес.

Если лекарства, полученные по почте из третьих стран, выдаются по рецепту или документу, выданному медицинским учреждением, то к документам на иностранном языке должен быть приложен заверенный перевод на государственном языке в соответствии с нормативными актами о порядке заверения переводов документов.

Дополнительную информацию вы можете получить в Государственном лекарственном агентстве, в том числе на сайте агентства по адресу: www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/zalu-iegade/zalu-ievesana-izvesana-un-sanemsana-pa-pastu.