Новые обязанности: рыбакам теперь необходимо регистрировать свой улов

Тем, кто отправляется ловить салаку в Риге, Вентспилсе, Лиепае и других прибрежных местах, нужно помнить: после рыбалки необходимо зарегистрировать вес улова — независимо от его объёма. При этом одному человеку разрешено оставить не более 10 кг рыбы.

Весенняя ловля традиционно собирает множество участников, и их общий улов составляет заметную долю потребления. По новым правилам, действующим с января 2026 года, каждый рыбак обязан в течение 24 часов внести данные о вылове на сайте www.makskeresanaskarte.lv.

Процедура максимально простая — нужно указать только вес рыбы, что можно сделать прямо со смартфона. Такая система позволяет получать точные данные, которые помогают специалистам оценивать состояние ресурсов и принимать обоснованные решения по их управлению.