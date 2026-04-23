Совет ЕС утвердил кредит Украине и санкции против России

"Сегодня Совет утвердил последний элемент, необходимый для выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Председательство Кипра неустанно работало над тем, чтобы все необходимые элементы для предоставления кредита были на месте", - заявил министр финансов Республики Кипр Макис Керавнос.

По его словам, выплата кредита Украине начнется "так скоро, как это возможно, чтобы обеспечить жизненно важную поддержку наиболее насущных бюджетных потребностей Украины". "ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он. Накануне аналогичные решения приняли послы стран ЕС в рамках формальной процедуры.

Венгрия сняла вето после победы оппозиции на выборах

Рассчитанный на 2026–2027 годы кредит в размере 90 млрд евро для Украины, уже пятый год противостоящей полномасштабной военной агрессии РФ, был согласован еще в декабре 2025 года, долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии.

После парламентских выборов в этой стране лидер победившей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал не блокировать кредит Украине, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля сообщил, что Брюссель рассчитывает выплатить первый транш к концу мая - началу июня.

Новые санкции против РФ

20-й пакет санкций Евросоюза против России был представлен Еврокомиссией в начале февраля. Брюссель рассчитывал утвердить 20-й пакет санкций накануне 4-й годовщины полномасштабной войны в Украине, но решение не было принято из-за блокады Будапешта. Для введения санкций необходим консенсус всех членов ЕС.

Среди прочего 20-й пакет санкций включает полный запрет на морские услуги для российского экспорта нефти и меры, направленные на усложнение для России приобретения танкеров. Кроме того, ЕС усиливает давление на банковскую систему РФ. Меры должны затронуть и банки в третьих странах, содействующие незаконной торговле санкционными товарами.

Третий блок предусматривает ужесточение торговых ограничений. ЕС намерен ввести новые запреты на экспорт товаров и услуг - от резины и тракторов до услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 млн евро. Вводятся и новые импортные ограничения на металлы, химическую продукцию и критически важные минералы на сумму более 570 млн евро, а также дополнительные запреты на экспорт товаров и технологий военного назначения, включая материалы для производства взрывчатых веществ.

Кроме того, ЕС впервые активирует инструмент противодействия обходу санкций, запретив экспорт станков с ЧПУ и радиостанций в страны с высоким риском их реэкспорта в Россию. Еврокомиссия также предлагает усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, направленные на защиту от нарушений прав интеллектуальной собственности и несправедливой экспроприации в России в связи с применением санкций.