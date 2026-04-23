Иран поставил ультиматум Трампу по поводу Ормузского пролива

Иран высоко оценивает усилия Пакистана по прекращению войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмейл Бакаи, не комментируя заявление США о продлении перемирия.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что по просьбе Пакистана продлевает перемирие с Ираном, чтобы дать ему больше времени на мирные переговоры.

«Полное перемирие имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой», — заявил в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Возобновление движения через Ормузский пролив невозможно в условиях вопиющего нарушения перемирия», — сказал Галибаф.

Несмотря на новые нападения на суда в Персидском заливе, второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться в течение ближайших трех дней, сообщила газета «New York Post» со ссылкой на Трампа и неназванные источники в Пакистане.