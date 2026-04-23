Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Производство исторической горчицы перенесено в Латвию из Эстонии: что случилось?

© LETA 23 апреля, 2026 07:52

Новости Латвии 0 комментариев

Производство хрена и горчицы, которое ранее обеспечивало предприятие «Пылтсамаа» в Эстонии, перенесено в Латвию, сообщила LETA руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития ООО «Orkla Latvija» Лаура Багата.

Она сообщила, что хрен будет производиться для финского рынка под торговой маркой «Феликс» на производственном предприятии «Спилва» компании «Orkla Latvija».

Багата сообщил, что "Orkla Eesti" продолжит продавать горчицу "Põltsamaa" под брендом "Felix", а ее производство перенесено на производство "Spilva" в Латвии.

Она пояснила, что «Põltsamaa» — это эстонский бренд, и, несмотря на смену владельца, продукция «Põltsamaa» по-прежнему будет доступна в Эстонии.

Багата подчеркнул, что такой перенос производства продукции необходим для устойчивого развития бренда «Феликс» на эстонском рынке, а также для укрепления потенциала и значимости производственного предприятия «Спилва».

Как сообщалось ранее, после продажи завода по производству горчицы «Пылтсамаа» в этом месяце будет прекращено производство популярной эстонской острой горчицы в тюбиках «Пылтсамаа», которая выпускалась в центральной Эстонии в течение 65 лет, сообщила газета «Маалехт».

Перенос производства горчицы в Латвию произошел после того, как осенью материнская компания Orkla Eesti приняла решение продать бизнес и бренд Põltsamaa, чтобы сосредоточиться на стратегических группах продуктов.

«К сожалению, производство горчицы в Пылтсамаа не продолжится», — заявил Свен Войтесс, чья компания Svensky Kaubanduse приобрела производственное предприятие, в беседе с изданием Maaleht.

Генеральный директор Orkla Eesti Кайдо Каре заявил, что покупатель возьмет на себя производственный комплекс, бренд, продукцию и трудовые договоры, а компания Põltsamaa продолжит поставлять Orkla другую продукцию, например, овощные соленья.

Производство крепкой горчицы «Пылтсамаа» началось в 1961 году. В общей сложности было продано около 60 миллионов тюбиков, или почти миллион тюбиков в год.

Рыула отметила, что большая часть продукции Пылтсамаа потребляется внутри страны, и лишь небольшие количества экспортируются.

Издание Maaleht сообщило, что, согласно статистическим данным, общее потребление горчицы в Эстонии за последние годы увеличилось с 89 тонн в 2020 году до 96,7 тонн в 2024 году.

Оборот группы компаний «Orkla Latvija» в 2024 году составил 112,834 млн евро, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году, но прибыль группы выросла на 4,5% и достигла 2,898 млн евро. Финансовые результаты компании за 2025 год еще не опубликованы.

Согласно информации с сайта "Firmas.lv", компания была зарегистрирована в 2009 году, а ее уставной капитал составляет восемь миллионов евро. В группу компаний "Orkla Latvija" входят Ирландская индустриальная корпорация "Latfood Agro", Ирландская индустриальная корпорация "Saldumu trgovina" и Ирландская индустриальная корпорация "Staburadze".

Компания входит в состав норвежского концерна «Оркла». В Латвии «Orkla» представляет и развивает бренды «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu chipsi», «Spilva», «Gutta» и другие бренды.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Важно

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

Эксклюзив

А без согласия соседей? Может ли владелец квартиры поменять в своей ванной полотенцесушитель

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Читать
Загрузка

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Читать

Животные 10:26

Животные 0 комментариев

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Читать

Важно 10:18

Важно 0 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Мир 10:16

Мир 0 комментариев

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Читать

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Читать

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Читать