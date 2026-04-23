Производство исторической горчицы перенесено в Латвию из Эстонии: что случилось?

Она сообщила, что хрен будет производиться для финского рынка под торговой маркой «Феликс» на производственном предприятии «Спилва» компании «Orkla Latvija».

Багата сообщил, что "Orkla Eesti" продолжит продавать горчицу "Põltsamaa" под брендом "Felix", а ее производство перенесено на производство "Spilva" в Латвии.

Она пояснила, что «Põltsamaa» — это эстонский бренд, и, несмотря на смену владельца, продукция «Põltsamaa» по-прежнему будет доступна в Эстонии.

Багата подчеркнул, что такой перенос производства продукции необходим для устойчивого развития бренда «Феликс» на эстонском рынке, а также для укрепления потенциала и значимости производственного предприятия «Спилва».

Как сообщалось ранее, после продажи завода по производству горчицы «Пылтсамаа» в этом месяце будет прекращено производство популярной эстонской острой горчицы в тюбиках «Пылтсамаа», которая выпускалась в центральной Эстонии в течение 65 лет, сообщила газета «Маалехт».

Перенос производства горчицы в Латвию произошел после того, как осенью материнская компания Orkla Eesti приняла решение продать бизнес и бренд Põltsamaa, чтобы сосредоточиться на стратегических группах продуктов.

«К сожалению, производство горчицы в Пылтсамаа не продолжится», — заявил Свен Войтесс, чья компания Svensky Kaubanduse приобрела производственное предприятие, в беседе с изданием Maaleht.

Генеральный директор Orkla Eesti Кайдо Каре заявил, что покупатель возьмет на себя производственный комплекс, бренд, продукцию и трудовые договоры, а компания Põltsamaa продолжит поставлять Orkla другую продукцию, например, овощные соленья.

Производство крепкой горчицы «Пылтсамаа» началось в 1961 году. В общей сложности было продано около 60 миллионов тюбиков, или почти миллион тюбиков в год.

Рыула отметила, что большая часть продукции Пылтсамаа потребляется внутри страны, и лишь небольшие количества экспортируются.

Издание Maaleht сообщило, что, согласно статистическим данным, общее потребление горчицы в Эстонии за последние годы увеличилось с 89 тонн в 2020 году до 96,7 тонн в 2024 году.

Оборот группы компаний «Orkla Latvija» в 2024 году составил 112,834 млн евро, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году, но прибыль группы выросла на 4,5% и достигла 2,898 млн евро. Финансовые результаты компании за 2025 год еще не опубликованы.

Согласно информации с сайта "Firmas.lv", компания была зарегистрирована в 2009 году, а ее уставной капитал составляет восемь миллионов евро. В группу компаний "Orkla Latvija" входят Ирландская индустриальная корпорация "Latfood Agro", Ирландская индустриальная корпорация "Saldumu trgovina" и Ирландская индустриальная корпорация "Staburadze".

Компания входит в состав норвежского концерна «Оркла». В Латвии «Orkla» представляет и развивает бренды «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu chipsi», «Spilva», «Gutta» и другие бренды.