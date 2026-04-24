«НАТО всего в шаге от войны». Голландская разведка о том, когда Россия нанесет удар

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 12:52

Важно

Кремль начнет конфликт с НАТО в течение года после окончания боевых действий в Украине - об этом говорится в ежегодном отчете голландской военной разведки, пишет nra.lv со ссылкой на «Defense News».

По информации, предоставленной разведывательным агентством, главной целью Москвы будет не полная военная победа, а политический раскол в западном альянсе — Россия планирует добиваться ограниченных территориальных приобретений, прикрываясь ядерными угрозами.

Пока война в Украине продолжается, прямое российское нападение на страны НАТО маловероятно, однако Россия уже активно собирает силы для дальнейшего удара. При наиболее благоприятных для Кремля условиях это может произойти в течение года после прекращения боевых действий.

«Россия представляет собой наибольшую и наиболее прямую угрозу миру и стабильности в Европе, а следовательно, и нашей национальной безопасности и интересам», — цитирует газета «Defense News» вице-адмирала Питера Рисинки.

Согласно имеющимся данным, несмотря на колоссальные потери, российская армия в 2025 году стала более эффективной, научившись быстро интегрировать боевой опыт в подготовку, особенно в области беспилотных летательных аппаратов.

Эксперты считают, что российские вооруженные силы не только увеличились в численности, но и стали более качественными, чем в 2022 году.

Службы разведки также предупреждают об опасном сотрудничестве – наблюдается тревожное взаимодействие между китайскими компаниями и российским государством в области космических технологий.

В настоящее время, по мнению экспертов, именно оборона Украины является щитом, сдерживающим прямые российские угрозы странам НАТО.

