Холодный ветер снова усиливается: погода в пятницу

Северо-западный ветер снова усилится — ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.

На солнце воздух прогреется до +9–+14 градусов, а в некоторых местах на побережье — до +7–+8 градусов.

В Риге ожидается меньше облаков, будет солнечно, дождя не будет. Северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +8 градусов на севере города и до +12 градусов на юге.

К западу от Латвии находится антициклон, а к востоку и северу — область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1007–1012 гектопаскалей.