Может ли муж оформить налоговую льготу на ребёнка жены от первого брака?

«Семь секретов» 24 апреля, 2026 10:32

Юридическая консультация 0 комментариев

-Если у жены есть ребенок от первого брака (жена не работает, муж работает), может ли муж записать в налоговой ребенка жены как своего иждивенца? 

В описанной ситуации муж имеет право применить налоговую льготу за ребенка своей жены от первого брака при соблюдении установленных законом условий и порядка их применения.

Согласно пункту 1 части первой статьи 13 закона «О подоходном налоге с населения» (далее — закон), налогоплательщику предоставляются льготы за находящихся на его иждивении лиц, в том числе за содержание каждого из указанных в данном пункте лиц, если этому лицу не назначена пенсия и оно не получает пенсию в соответствии с законом «О государственных пенсиях» или пенсию другого государства, за исключением пенсии по случаю потери кормильца:

а) за несовершеннолетнего ребенка;

б) за ребенка, пока он продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование, но не дольше чем до достижения 24-летнего возраста;

в) за лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» данного пункта, а также за находящегося на иждивении у неработающего супруга несовершеннолетнего ребенка.

Следовательно, ребенок супруги (в том числе от предыдущего брака), который находится на ее иждивении, может дать право второму супругу применять налоговую льготу. Вместе с тем для применения данной нормы необходимо соблюдение последовательности оформления иждивения. 

Порядок оформления иждивения 

Ребенок в первую очередь должен быть указан как иждивенец своего родителя — в данном случае вашей жены. Даже если жена не работает и не получает налогооблагаемых доходов, она должна внести ребенка в свою налоговую книжку как находящегося на ее иждивении. Только после этого возникает правовое и фактическое основание считать, что ребенок находится на иждивении у неработающего супруга, как того требует подпункт «в» пункта 1 части первой статьи 13 закона.

Соответственно работающий муж получает право указать этого ребенка в своей налоговой книжке и применять к нему налоговую льготу.

Условия применения налоговой льготы 

Таким образом, муж может применить налоговую льготу за ребенка супруги (в том числе от ее первого брака) и указать ребенка супруги в своей налоговой книжке:

    • ребенок соответствует условиям подпунктов «а» или «б» (по возрасту или обучению), не получает пенсию (за исключением пенсии по потере кормильца);

    • находится на иждивении у супруги, то есть зарегистрирован как иждивенец супруги в системе электронного декларирования (в ее налоговой книжке); 

    • у супруги нет облагаемых налогом доходов и к ней не применяется налоговая льгота в связи с нахождением на ее иждивении ребенка.

Чтобы начать оформление иждивения, необходимо войти в электронную систему декларирования Службы государственных доходов (EDS), используя свой способ аутентификации (например, интернет-банк или Smart-ID) и в разделе «Налоговая книжка по заработной плате» указать данные иждивенца и дату начала периода иждивения.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
Важно

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Важно

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
Важно

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать
Загрузка

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

7 суперСекретов 0 комментариев

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

История и культура 13:52

История и культура 0 комментариев

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 13:50

Выбор редакции 0 комментариев

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

Читать