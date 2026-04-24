Может ли муж оформить налоговую льготу на ребёнка жены от первого брака?

В описанной ситуации муж имеет право применить налоговую льготу за ребенка своей жены от первого брака при соблюдении установленных законом условий и порядка их применения.

Согласно пункту 1 части первой статьи 13 закона «О подоходном налоге с населения» (далее — закон), налогоплательщику предоставляются льготы за находящихся на его иждивении лиц, в том числе за содержание каждого из указанных в данном пункте лиц, если этому лицу не назначена пенсия и оно не получает пенсию в соответствии с законом «О государственных пенсиях» или пенсию другого государства, за исключением пенсии по случаю потери кормильца:

а) за несовершеннолетнего ребенка;

б) за ребенка, пока он продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование, но не дольше чем до достижения 24-летнего возраста;

в) за лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» данного пункта, а также за находящегося на иждивении у неработающего супруга несовершеннолетнего ребенка.

Следовательно, ребенок супруги (в том числе от предыдущего брака), который находится на ее иждивении, может дать право второму супругу применять налоговую льготу. Вместе с тем для применения данной нормы необходимо соблюдение последовательности оформления иждивения.

Порядок оформления иждивения

Ребенок в первую очередь должен быть указан как иждивенец своего родителя — в данном случае вашей жены. Даже если жена не работает и не получает налогооблагаемых доходов, она должна внести ребенка в свою налоговую книжку как находящегося на ее иждивении. Только после этого возникает правовое и фактическое основание считать, что ребенок находится на иждивении у неработающего супруга, как того требует подпункт «в» пункта 1 части первой статьи 13 закона.

Соответственно работающий муж получает право указать этого ребенка в своей налоговой книжке и применять к нему налоговую льготу.

Условия применения налоговой льготы

Таким образом, муж может применить налоговую льготу за ребенка супруги (в том числе от ее первого брака) и указать ребенка супруги в своей налоговой книжке:

• ребенок соответствует условиям подпунктов «а» или «б» (по возрасту или обучению), не получает пенсию (за исключением пенсии по потере кормильца);

• находится на иждивении у супруги, то есть зарегистрирован как иждивенец супруги в системе электронного декларирования (в ее налоговой книжке);

• у супруги нет облагаемых налогом доходов и к ней не применяется налоговая льгота в связи с нахождением на ее иждивении ребенка.

Чтобы начать оформление иждивения, необходимо войти в электронную систему декларирования Службы государственных доходов (EDS), используя свой способ аутентификации (например, интернет-банк или Smart-ID) и в разделе «Налоговая книжка по заработной плате» указать данные иждивенца и дату начала периода иждивения.