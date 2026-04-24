Попугай без половины клюва стал альфой и держит стаю в страхе!

Птицу обнаружили ещё в 2013 году в районе Артурс-Пасс на Южном острове. У кеа — редкого и охраняемого вида — отсутствовала верхняя часть клюва, вероятно после травмы. Его забрали в заповедник Willowbank под Крайстчерчем, где дали имя Кати, решив, что перед ними самка: у самцов верхний клюв обычно крупный и мощный.
Но ДНК-тест быстро перевернул всё — «Кати» оказался самцом. Так появился Брюс. И это было только начало сюрпризов.
Сегодня Брюс живёт среди других кеа — девяти самцов и трёх самок. И несмотря на серьёзный дефект, именно он занял позицию доминирующего самца в группе.
Секрет оказался неожиданным: оставшаяся нижняя часть клюва стала его преимуществом. Она прямая, острая и используется как настоящее оружие. Брюс не просто «делает вид» — он реально способен оттеснять соперников.
Forget floating like a butterfly and stinging like a bee. Enterprising fighters might instead want to emulate an endangered kea parrot named Bruce, who—despite missing the entire upper half of his beak—reigns as the most dominant male in his social group.— News from Science (@NewsfromScience) April 20, 2026
В результате птица, у которой практически не было шансов в природе, не только выжила, но и заняла вершину иерархии в своей стае.
История, которая начиналась как спасение, закончилась совсем не так, как ожидали даже учёные.