Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Попугай без половины клюва стал альфой и держит стаю в страхе!

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 09:39

Животные 0 комментариев

В Новой Зеландии нашли попугая, которому, казалось, не выжить — он был истощён, меньше обычного и… без верхней части клюва. В дикой природе такой дефект почти всегда означает конец. Но история пошла совсем по другому сценарию.

Птицу обнаружили ещё в 2013 году в районе Артурс-Пасс на Южном острове. У кеа — редкого и охраняемого вида — отсутствовала верхняя часть клюва, вероятно после травмы. Его забрали в заповедник Willowbank под Крайстчерчем, где дали имя Кати, решив, что перед ними самка: у самцов верхний клюв обычно крупный и мощный.

Но ДНК-тест быстро перевернул всё — «Кати» оказался самцом. Так появился Брюс. И это было только начало сюрпризов.

Сегодня Брюс живёт среди других кеа — девяти самцов и трёх самок. И несмотря на серьёзный дефект, именно он занял позицию доминирующего самца в группе.

Секрет оказался неожиданным: оставшаяся нижняя часть клюва стала его преимуществом. Она прямая, острая и используется как настоящее оружие. Брюс не просто «делает вид» — он реально способен оттеснять соперников.

 

В результате птица, у которой практически не было шансов в природе, не только выжила, но и заняла вершину иерархии в своей стае.

История, которая начиналась как спасение, закончилась совсем не так, как ожидали даже учёные.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Важно

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Важно

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Важно

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать
Загрузка

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

7 суперСекретов 0 комментариев

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

История и культура 13:52

История и культура 0 комментариев

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 13:50

Выбор редакции 0 комментариев

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

Читать