Компания Meta увольняет 8 тыс. сотрудников, чтобы компенсировать расходы на ИИ

В четверг компания объявила своим сотрудникам о планируемых увольнениях. Она также сообщила, что не будет заполнять еще несколько тысяч вакансий, на которые ранее была намерена нанять сотрудников.

Главная причина сокращений — огромные расходы Meta на разработку технологий искусственного интеллекта: только в этом году она намерена потратить на это 135 млрд долларов. По словам человека, знакомого с содержанием письма персоналу, это примерно равно общему объему средств, направленных компанией на ИИ в течение предыдущих трех лет.

Официальный представитель Meta подтвердил планы в отношении увольнений, но отказался дать более развернутые комментарии.

В январе этого года основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг дал понять, что в этом году компания намерена провести очередную волну увольнений.

Он признался, что, по его наблюдениям, искусственный интеллект помог сотрудникам значительно увеличить продуктивность — и теперь один человек может реализовать проекты, для которых ранее требовалась большая команда.

«Думаю, что 2026-й станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять то, как мы работаем», — сказал Цукерберг.

В этом году Meta уже провела две волны увольнений, сократив около 2 тыс. сотрудников. По данным Би-би-си, персонал компании уже несколько недель ожидал намного более масштабных сокращений рабочих мест.

В последние месяцы Meta тратит все больше средств на разработку ИИ-моделей и инструментов, таким образом она пытается догнать в этом отношении другие технологические компании.

На этой неделе сотрудникам Meta сообщили, что фирма будет отслеживать и регистрировать то, как они работают на компьютерах, чтобы обучить ИИ-модели. Один из сотрудников назвал такую практику «антиутопической» — с учетом ожидаемых сокращений. «Компанией полностью овладел искусственный интеллект», — сказал этот человек Би-би-си.

С 2022 года Meta уволила уже десятки тысяч человек. Однако с тех пор она также нанимала новых сотрудников, поэтому общее количество ее персонала должно было остаться примерно на том же уровне, что до первых увольнений.

В этом году об увольнениях, связанных с большими инвестициями в ИИ-технологии, также объявили некоторые другие компании.

Amazon уволила более 30 тыс. человек, а Oracle — более 10 тыс. Одна из менее крупных фирм Block избавилась почти от половины своих сотрудников: примерно 4 тыс. человек. А компания Snap, которой принадлежит популярный мессенджер Snapchat, уволила около 1 тыс. сотрудников.

Кроме того, в четверг компьютерный гигант Microsoft предложил сотрудникам с большим стажем добровольно уходить с работы в обмен на денежные выплаты.

Почти все эти компании объяснили решения менеджеров избавиться от сотрудников расширением возможностей искусственного интеллекта — или же инвестициями в основанные на нем технологии.