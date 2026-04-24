Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Компания Meta увольняет 8 тыс. сотрудников, чтобы компенсировать расходы на ИИ

24 апреля, 2026 10:15

Мир 0 комментариев

Американская технологическая компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, объявила о намерении уволить около 8 тыс. человек, или 10% своих сотрудников. Это решение связано с большими инвестициями фирмы в технологии искусственного интеллекта.

В четверг компания объявила своим сотрудникам о планируемых увольнениях. Она также сообщила, что не будет заполнять еще несколько тысяч вакансий, на которые ранее была намерена нанять сотрудников.
Главная причина сокращений — огромные расходы Meta на разработку технологий искусственного интеллекта: только в этом году она намерена потратить на это 135 млрд долларов. По словам человека, знакомого с содержанием письма персоналу, это примерно равно общему объему средств, направленных компанией на ИИ в течение предыдущих трех лет.

Официальный представитель Meta подтвердил планы в отношении увольнений, но отказался дать более развернутые комментарии.

В январе этого года основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг дал понять, что в этом году компания намерена провести очередную волну увольнений.

Он признался, что, по его наблюдениям, искусственный интеллект помог сотрудникам значительно увеличить продуктивность — и теперь один человек может реализовать проекты, для которых ранее требовалась большая команда.

«Думаю, что 2026-й станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять то, как мы работаем», — сказал Цукерберг.

В этом году Meta уже провела две волны увольнений, сократив около 2 тыс. сотрудников. По данным Би-би-си, персонал компании уже несколько недель ожидал намного более масштабных сокращений рабочих мест.
В последние месяцы Meta тратит все больше средств на разработку ИИ-моделей и инструментов, таким образом она пытается догнать в этом отношении другие технологические компании.

На этой неделе сотрудникам Meta сообщили, что фирма будет отслеживать и регистрировать то, как они работают на компьютерах, чтобы обучить ИИ-модели. Один из сотрудников назвал такую практику «антиутопической» — с учетом ожидаемых сокращений. «Компанией полностью овладел искусственный интеллект», — сказал этот человек Би-би-си.

С 2022 года Meta уволила уже десятки тысяч человек. Однако с тех пор она также нанимала новых сотрудников, поэтому общее количество ее персонала должно было остаться примерно на том же уровне, что до первых увольнений.

В этом году об увольнениях, связанных с большими инвестициями в ИИ-технологии, также объявили некоторые другие компании.

Amazon уволила более 30 тыс. человек, а Oracle — более 10 тыс. Одна из менее крупных фирм Block избавилась почти от половины своих сотрудников: примерно 4 тыс. человек. А компания Snap, которой принадлежит популярный мессенджер Snapchat, уволила около 1 тыс. сотрудников.

Кроме того, в четверг компьютерный гигант Microsoft предложил сотрудникам с большим стажем добровольно уходить с работы в обмен на денежные выплаты.

Почти все эти компании объяснили решения менеджеров избавиться от сотрудников расширением возможностей искусственного интеллекта — или же инвестициями в основанные на нем технологии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

