Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Так у нас понимают сокращение чиновников и расходов: МОН создаёт ещё один фонд

© LETA 24 апреля, 2026 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительства обязались существенно ограничить бюрократию, по крайней мере на словах, однако Министерство образования и науки (МОН) планирует сделать шаг в противоположном направлении, учредив Латвийский фонд спорта как особое учреждение для распределения государственного финансирования.

Предполагается, что в фонде будут работать до десяти человек, а на обеспечение его работы потребуется около 600 тыс. евро в год.

"Мы видим этот фонд как новую модель финансирования, потому что спортивная отрасль должна научиться эффективнее управлять имеющимися средствами, к тому же многолетнее выделение средств из резерва на непредвиденные случаи доказывает, что у спорта недостаточное финансирование для обеспечения всех нужд. Поэтому, подобно тому как в сфере культуры существует Фонд капитала культуры, мы хотим создать инструмент, который позволит привлекать финансирование - не только из госбюджета, но и из других источников, например, международных фондов и пожертвований", - пояснил заместитель государственного секретаря МОН по вопросам спорта и молодежи Эдгарс Пукинскис, добавив, что на данный момент это лишь идея, так как еще не утверждены ни новый закон о спорте, ни закон о Латвийском фонде спорта.

Если в ходе дискуссий появятся аргументы, что такой фонд нецелесообразен, министерство не будет настаивать на его создании и начнет работу над другими моделями финансирования.

В любом случае, чтобы обеспечить хорошее управление и прозрачный подход в сфере финансирования спорта, потребуются дополнительные человеческие ресурсы, однако идею нельзя отвергать лишь потому, что увеличится бюрократический аппарат, так как спорт от создания такого фонда только выиграет.

(Latvijas Avīze)

Главные новости

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Важно 14:39

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Читать
Загрузка

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

История и культура 13:52

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать