Тренировки после ковида могут неожиданно.. ударить по организму!

Но теперь этот подход трещит по швам.

У части людей с так называемым долгим ковидом даже лёгкая нагрузка даёт обратный эффект. Вместо улучшения — резкая усталость, «туман» в голове, боли. Иногда — на следующий день, иногда через несколько часов.

Этот эффект давно известен, но его часто не учитывали в исследованиях. В итоге упражнения выглядели полезными просто потому, что самые тяжёлые случаи выпадали из анализа.

И тут начинается самое странное.

То, что считается безопасной нагрузкой, для части людей оказывается перегрузкой. Организм не восстанавливается, а словно «сбоит» после обычных действий — прогулки, тренировки, даже домашней активности.

Учёные всё чаще говорят: проблема не в отсутствии движения, а в том, что реакция на него изменилась.

Это уже напоминает давний спор вокруг синдрома хронической усталости, где попытки «разогнать» организм тренировками только ухудшали состояние.

Теперь звучит новая осторожная линия: не увеличивать нагрузку автоматически.

Потому что в некоторых случаях именно это и становится ошибкой.