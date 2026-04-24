Тренировки после ковида могут неожиданно.. ударить по организму!

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 10:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгое время совет был простым: больше двигаться — быстрее восстановишься. Особенно после ковида.

Но теперь этот подход трещит по швам.

У части людей с так называемым долгим ковидом даже лёгкая нагрузка даёт обратный эффект. Вместо улучшения — резкая усталость, «туман» в голове, боли. Иногда — на следующий день, иногда через несколько часов.

Этот эффект давно известен, но его часто не учитывали в исследованиях. В итоге упражнения выглядели полезными  просто потому, что самые тяжёлые случаи выпадали из анализа.

И тут начинается самое странное.

То, что считается безопасной нагрузкой, для части людей оказывается перегрузкой. Организм не восстанавливается, а словно «сбоит» после обычных действий — прогулки, тренировки, даже домашней активности.

Учёные всё чаще говорят: проблема не в отсутствии движения, а в том, что реакция на него изменилась.

Это уже напоминает давний спор вокруг синдрома хронической усталости, где попытки «разогнать» организм тренировками только ухудшали состояние.

Теперь звучит новая осторожная линия: не увеличивать нагрузку автоматически.

Потому что в некоторых случаях именно это и становится ошибкой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

