«Мы тут целый русский театр содержим из бюджета! Это как!?» А разговор Херманис вообще не про это начал (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 10:33

Важно 1 комментариев

«К сожалению, приходится признать тот факт, что молодое и среднее поколение в Латвии практически не пользуется услугами государственного телевидения и радио. Вообще и ни разу. Информацию о мире они черпают из других источников, - написал Алвис Херманис в сети Threads.

Абсурдно, что государство тратит гигантские средства только на информирование/развлечение одной возрастной группы (плюс-минус пенсионеры) и полностью безразлично игнорирует остальное общество — детей, молодежь, среднее поколение. Антигосударственный нонсенс».

Вроде интересная тема, но знаете, в Латвии как в том анекдоте про советский завод: что ни собирай из его деталей – получится автомат Калашникова. Так и у нас: о чем бы не зашла речь, она тут же переключится на русский язык.

«У нас 14 радиостанций на русском языке!!! В маленькой Латвии! - отвевает ему gunita_puciriusa369. - О чём вообще идёт речь! И целый телеканал на русском языке, содержащийся из государственного бюджета!!! [Хм, вот бы хоть одним глазком глянуть на этот телеканал.] Не будем даже говорить о целом театре! Латвия из бюджета содержит целое учреждение на иностранном языке — театр на языке, на котором нам открыто угрожают нападением, войной и называют нацистами!? Это нормально? Правда??»

Тут бы конечно ответить: ДА, БЛИН, ЭТО НОРМАЛЬНО, когда русский театр содержится из средств госбюджета, который в свою очередь формируют в том числе русские налогоплательщики. Но тут за русский язык вступился Улдис:

«Я не имею никакого отношения к миру орков. Но это не значит, что я должен отключить критическое мышление и перестать пользоваться языком там, где он является просто средством общения. Своим отношением ты блестяще способствуешь совершенно бессмысленному расколу общества — именно этого и хочет Кремль. Самое смешное, что все против Путина, но ссорятся между собой и не выносят друг друга. Браво.

P.S. Понятия не имею, что означает «ждун». Но явно вижу в вас нациста.

Чем ответила gunita_puciriusa369? Ну конечно, обвинила в рпаспространении кремлевских нарративов: «Ждун» — это создатель русского мира. И именно адептам «мира орков» везде «призраки» нацистов. В Украине тоже убивают людей — потому что там якобы нацисты. Типичный кремлевский нарратив… но говорите дальше… чтобы все прочитали… Русский язык — не просто средство общения — это оружие «мира орков».

 

 

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

