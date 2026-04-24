Абсурдно, что государство тратит гигантские средства только на информирование/развлечение одной возрастной группы (плюс-минус пенсионеры) и полностью безразлично игнорирует остальное общество — детей, молодежь, среднее поколение. Антигосударственный нонсенс».

Вроде интересная тема, но знаете, в Латвии как в том анекдоте про советский завод: что ни собирай из его деталей – получится автомат Калашникова. Так и у нас: о чем бы не зашла речь, она тут же переключится на русский язык.

«У нас 14 радиостанций на русском языке!!! В маленькой Латвии! - отвевает ему gunita_puciriusa369. - О чём вообще идёт речь! И целый телеканал на русском языке, содержащийся из государственного бюджета!!! [Хм, вот бы хоть одним глазком глянуть на этот телеканал.] Не будем даже говорить о целом театре! Латвия из бюджета содержит целое учреждение на иностранном языке — театр на языке, на котором нам открыто угрожают нападением, войной и называют нацистами!? Это нормально? Правда??»

Тут бы конечно ответить: ДА, БЛИН, ЭТО НОРМАЛЬНО, когда русский театр содержится из средств госбюджета, который в свою очередь формируют в том числе русские налогоплательщики. Но тут за русский язык вступился Улдис:

«Я не имею никакого отношения к миру орков. Но это не значит, что я должен отключить критическое мышление и перестать пользоваться языком там, где он является просто средством общения. Своим отношением ты блестяще способствуешь совершенно бессмысленному расколу общества — именно этого и хочет Кремль. Самое смешное, что все против Путина, но ссорятся между собой и не выносят друг друга. Браво.

P.S. Понятия не имею, что означает «ждун». Но явно вижу в вас нациста.

Чем ответила gunita_puciriusa369? Ну конечно, обвинила в рпаспространении кремлевских нарративов: «Ждун» — это создатель русского мира. И именно адептам «мира орков» везде «призраки» нацистов. В Украине тоже убивают людей — потому что там якобы нацисты. Типичный кремлевский нарратив… но говорите дальше… чтобы все прочитали… Русский язык — не просто средство общения — это оружие «мира орков».