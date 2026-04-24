Для розыска пропавшей в Казданге девочки впервые использовали общее сотовое оповещение по региону

Семилетняя девочка пропала около восьми часов вечера со двора дома в Казданге.

О ее пропаже правоохранительные органы сообщили СМИ около 22:30, а вскоре после 23:00 девочка была найдена недалеко от места жительства, ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

Вчера впервые в Латвии было задействовано оповещение по сотовой сети в связи с пропажей ребенка. Вскоре после обнаружения девочки также было распространено оповещение о том, что она нашлась.

Как сообщили в полиции, успешные поисковые мероприятия не были связаны с оповещением, так как местные жители начали поиски еще до этого.

Полиция отмечает, что во время поисковых мероприятий наблюдалась небывалая самоорганизация и отзывчивость местного населения - в поисках ребенка участвовало около 70 человек.