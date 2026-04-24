Странные отставки в Минобороны — что не так? «Латвияс авизе»

"В настоящее время мы наблюдаем усиленное давление на оборонную отрасль - в публичном пространстве тиражируются необоснованные утверждения и упреки, делаются попытки поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие. Госсекретарь принял решение не продолжать работу в таких условиях. Я уважаю это решение, и, обсудив ситуацию, мы достигли соглашения о прекращении трудовых отношений с 31 мая. В ближайшее время мы объявим открытый конкурс на место госсекретаря Минобороны", - заявил министр.

Сам Пуриньш комментариев о причинах отставки не дал. Но в соцсетях уже звучат вопросы: если должностные лица министерства не могут выдержать давления в достаточно спокойных условиях, что же с ними будет в кризисной ситуации?

В отличие от своего предшественника Гарисонса, который нередко участвовал в дискуссиях и давал интервью СМИ, Пуриньш больше находился в тени, поэтому трудно найти какие-либо упреки в его адрес.

Несколько опрошенных "Latvijas Avīze" должностных лиц выразили недоумение в связи с упомянутым министром аргументом о том, что причиной ухода госсекретаря стали тиражируемые в публичном пространстве необоснованные утверждения и упреки.

"Я не слышал упреков в адрес госсекретаря. Такие утверждения меня удивляют. Со стороны Пуриньша ни в разговорах, ни в отчетах ничего такого также не появлялось", - сказал глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Предыдущий госсекретарь Янис Гарисонс уже после отставки в качестве причины ухода назвал разногласия со Спрудсом. Он не стал комментировать происходящее в Минобороны, отметив, что больше за этим не следит.

Однако несколько источников подтвердили, что и в этот раз причина может быть схожей, так как в министерстве чувствуется напряженность. Министр обороны сформировал свое бюро, большую часть которого составляют представители его партии - в основном люди, ранее не связанные с оборонной сферой.

