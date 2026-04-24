Странные отставки в Минобороны — что не так? «Латвияс авизе»

© LETA 24 апреля, 2026 13:23

Латышские СМИ 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") занимает должность два с половиной года, и за это время заявления об уходе подали уже два государственных секретаря Минобороны. В конце 2023 года пост покинул госсекретарь Янис Гарисонс, занимавший эту должность много лет, и на его место в конкурсном порядке был назначен Айварс Пуриньш, однако теперь заявление написал и он.

"В настоящее время мы наблюдаем усиленное давление на оборонную отрасль - в публичном пространстве тиражируются необоснованные утверждения и упреки, делаются попытки поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие. Госсекретарь принял решение не продолжать работу в таких условиях. Я уважаю это решение, и, обсудив ситуацию, мы достигли соглашения о прекращении трудовых отношений с 31 мая. В ближайшее время мы объявим открытый конкурс на место госсекретаря Минобороны", - заявил министр.

Сам Пуриньш комментариев о причинах отставки не дал. Но в соцсетях уже звучат вопросы: если должностные лица министерства не могут выдержать давления в достаточно спокойных условиях, что же с ними будет в кризисной ситуации?

В отличие от своего предшественника Гарисонса, который нередко участвовал в дискуссиях и давал интервью СМИ, Пуриньш больше находился в тени, поэтому трудно найти какие-либо упреки в его адрес.

Несколько опрошенных "Latvijas Avīze" должностных лиц выразили недоумение в связи с упомянутым министром аргументом о том, что причиной ухода госсекретаря стали тиражируемые в публичном пространстве необоснованные утверждения и упреки.

"Я не слышал упреков в адрес госсекретаря. Такие утверждения меня удивляют. Со стороны Пуриньша ни в разговорах, ни в отчетах ничего такого также не появлялось", - сказал глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Предыдущий госсекретарь Янис Гарисонс уже после отставки в качестве причины ухода назвал разногласия со Спрудсом. Он не стал комментировать происходящее в Минобороны, отметив, что больше за этим не следит.

Однако несколько источников подтвердили, что и в этот раз причина может быть схожей, так как в министерстве чувствуется напряженность. Министр обороны сформировал свое бюро, большую часть которого составляют представители его партии - в основном люди, ранее не связанные с оборонной сферой.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

