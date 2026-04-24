В Елгаве подросток на BMW уходил от полиции: как в компьютерной игре

Как сообщили в Государственная полиция Латвии, незадолго до 17:00 правоохранители заметили подростка 2011 года рождения, который управлял автомобилем без водительских прав. На неоднократные требования остановиться он не реагировал и продолжал агрессивную езду, игнорируя дорожные знаки, сигналы светофора и превышая разрешённую скорость.

По факту произошедшего начат уголовный процесс.

В полиции также сообщили, что за последние сутки в сфере дорожного движения было зафиксировано 453 административных нарушения, из них 172 — за превышение скорости.