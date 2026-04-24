Сигареты, алкоголь, топливо: в СГД рассказали, что к нам везли контрабандой

В первом квартале 2025 года было обнаружено 1,58 млн контрабандных сигарет, 329 литров алкогольных напитков и 76 116 литров топлива, в том числе 40 716 литров, которые пытались незаконно ввезти в Латвию из России и Белоруссии.

За первые три месяца 2026 года таможня в 74 случаях констатировала несоблюдение установленных ограничений на ввоз топлива, в том числе в 21 случае были начаты административные процессы, а в 53 случаях нарушения были признаны незначительными.

СГД отмечает, что число таких случаев по сравнению с первым кварталом 2025 года существенно сократилось. В начале прошлого года вступили в силу поправки к закону об акцизном налоге, которые запрещают въезд в Латвию из России и Белоруссии коммерческих транспортных средств, если количество топлива в их топливных баках превышает 200 литров.

Также в ходе таможенного контроля в первом квартале 2026 года в 30 случаях была предотвращена контрабанда наркотических и психотропных веществ и изъято около 6,8 кг запрещенных веществ.

В этот период было выявлено шесть случаев в сфере декларирования наличных денег при пересечении внешней границы Европейского союза (ЕС), а общая сумма незадекларированных денег в пересчете на евро составила 140 246 евро.

В первом квартале этого года таможенное управление СГД также предотвратило 303 нарушения, связанных с несоблюдением установленных ЕС санкций против России и Белоруссии .