Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Сигареты, алкоголь, топливо: в СГД рассказали, что к нам везли контрабандой

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 13:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в первом квартале этого года, проводя таможенный контроль на пунктах пересечения границы, обнаружило 1,37 млн контрабандных сигарет, 338 литров алкогольных напитков и 12 040 литров незаконно перемещаемого топлива, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В первом квартале 2025 года было обнаружено 1,58 млн контрабандных сигарет, 329 литров алкогольных напитков и 76 116 литров топлива, в том числе 40 716 литров, которые пытались незаконно ввезти в Латвию из России и Белоруссии.

За первые три месяца 2026 года таможня в 74 случаях констатировала несоблюдение установленных ограничений на ввоз топлива, в том числе в 21 случае были начаты административные процессы, а в 53 случаях нарушения были признаны незначительными.

СГД отмечает, что число таких случаев по сравнению с первым кварталом 2025 года существенно сократилось. В начале прошлого года вступили в силу поправки к закону об акцизном налоге, которые запрещают въезд в Латвию из России и Белоруссии коммерческих транспортных средств, если количество топлива в их топливных баках превышает 200 литров.

Также в ходе таможенного контроля в первом квартале 2026 года в 30 случаях была предотвращена контрабанда наркотических и психотропных веществ и изъято около 6,8 кг запрещенных веществ.

В этот период было выявлено шесть случаев в сфере декларирования наличных денег при пересечении внешней границы Европейского союза (ЕС), а общая сумма незадекларированных денег в пересчете на евро составила 140 246 евро.

В первом квартале этого года таможенное управление СГД также предотвратило 303 нарушения, связанных с несоблюдением установленных ЕС санкций против России и Белоруссии .

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
Эксклюзив

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Важно

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Важно

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать
Загрузка

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

7 суперСекретов 0 комментариев

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

История и культура 13:52

История и культура 0 комментариев

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 13:50

Выбор редакции 0 комментариев

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

Читать