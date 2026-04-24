Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 13:52

История и культура 0 комментариев

LETA

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

С 10 часов утра до вечера следующего дня у памятника Свободы каждый рижанин и гость города сможет принять участие в создании символической композиции "Цветочная Латвия".

В 10:30 у памятника Свободы состоится торжественная церемония возложения цветов официальными лицами, а в 12:00 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ.

В Верманском саду 4 мая состоится праздничное мероприятие "Все вместе - в Латвии!" для семей с детьми. В творческих мастерских дети смогут узнать, как заботиться о природе и окружающей среде, нарисовать различных персонажей с автором и иллюстратором книг Рутой Бриеде, поиграть в развивающие игры, изготовить бумажные поделки, сыграть в настольный хоккей. На эстраде Верманского сада выступят детские коллективы "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Podziņas", "Momo" и "Poppy", а в 15:00 состоится представление "Лимонад", на котором прозвучат стихи и сказки Инесе Зандере и песни Екаба Ниманиса.

На Ратушной площади в 12:00 начнется концерт фольклорных ансамблей "Kokle", "Skandinieki", "Vilkači", "Rīgas Danču klubs" и "Brička". Затем состоится традиционное шествие в народных костюмах, которое завершится в 14:30 возложением цветов к памятнику Свободы.

В кинотеатре "Splendid Palace" в течение всего дня будет проходить марафон латвийских фильмов. Вход на киносеансы бесплатный.

На площади Свободы с 15:00 до 22:00 состоится мероприятие "Моя Латвия - моя ответственность" с разнообразной музыкальной программой. У памятника выступят фольклорный ансамбль "Skandinieki", детско-юношеский вокальный ансамбль "Kolibri", танцевальные ансамбли "Ačkups" и "Austris", группа "Dārdari", смешанный хор им. Дарзиньша, певица Элза Розентале с этно-джазовым квартетом и пост-фолк группа "Rikši". Завершится мероприятие в 20:30 концертным представлением "Весна. Вечная молодость".

Праздничные мероприятия в течение всего дня пройдут также в микрорайонах Риги.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

