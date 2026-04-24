Цены падают слишком медленно: АЗС могут за это поплатиться

Министерство экономики Латвии сообщило агентству LETA, что, если бы механизм солидарного платежа действовал уже сейчас, он затронул бы большинство торговцев топливом. Вывод сделан на основе данных за период с 20 по 23 апреля.

По данным министерства, за последние две недели на латвийском топливном рынке заметна коррекция цен. Все крупнейшие сети АЗС снизили цены на дизельное топливо на несколько десятков центов за литр. Это, по оценке министерства, показывает, что розница начала следовать за снижением биржевых цен.

Но проблема в темпе. В министерстве считают, что розничные цены падают медленнее, чем цены на биржах, а к концу отчетного периода крупнейшие сети АЗС все еще находились выше рыночно обоснованной границы.

«Направление правильное, однако темп пока недостаточный», - заявили в Министерстве экономики.

Механизм солидарного платежа, как утверждает министерство, нужен для того, чтобы снижение акциза и биржевых цен полностью и вовремя доходило до потребителя, а не оставалось в марже цепочки поставок. В Минэкономики подчеркивают: это не штрафной инструмент, а структурный стимул для своевременной коррекции рынка.

С 1 апреля в Латвии уже действует временное снижение акциза на дизельное топливо на 15%. Ставка уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров. Льготы действуют до 30 июня.

Если цены не вернутся в целевой коридор от 1,80 до 1,90 евро за литр, Министерство экономики готово продвигать следующие шаги, включая более сильное снижение акциза и вопрос о ставке НДС. При этом в ведомстве признают, что выборочное снижение НДС для отдельных товаров ограничено директивой ЕС и требует согласования на уровне Евросоюза.

Правительство 14 апреля поддержало предложение Министерства экономики применять солидарный платеж к торговцам топливом, если фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную цену более чем на 3%.

Против законопроекта выступили, в частности, Совет иностранных инвесторов в Латвии, Латвийская конфедерация работодателей, Государственная канцелярия, Министерство климата и энергетики и Латвийская ассоциация торговцев топливом.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере заявила, что отрасль концептуально не поддерживает инициативу.

«Здесь речь не о налоге на сверхприбыль, это чистое регулирование цен. Это политическая инициатива в предвыборной атмосфере. Торговцы топливом не видят для этого экономического обоснования, и у этого нет экономической оценки», - сказала Лигере.

По ее словам, законопроект фактически пытается регулировать цену, на основные компоненты которой торговцы повлиять не могут: 93% цены составляют закупочная цена и налоги, а только 7% - часть, с которой может работать торговец.