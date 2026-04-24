Не в офис, а к станку! Жители поддержали профобразование молодежи

Такую оценку дали 65% опрошенных. Из них 34% считают профессиональное образование современным и практическим, а 31% видят в нем способ быстро освоить востребованную профессию и сразу начать работать.

Образ профобразования как «запасного пути» постепенно уходит. Лишь 5% участников опроса по-прежнему считают его менее престижным вариантом. Еще 3% связывают такой выбор с теми, кому трудно учиться.

Главным преимуществом профессионального образования 41% жителей назвали практическую подготовку к реальной работе, а не только теорию. Еще 21% считают его надежной основой для выбора карьеры, которая помогает молодежи понять свое профессиональное направление и возможности роста.

Для 15% опрошенных профобразование связано с финансовой стабильностью. Еще 11% видят в нем способ сохранить конкурентоспособность на рынке труда.

«Значение и ценность профессионального образования растут. Учитывая стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта, именно практические навыки и готовность к рынку труда являются главным преимуществом молодежи при выборе освоения профессиональных умений», - заявила директор Государственного агентства развития образования Инта Озола.